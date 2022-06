IMA MNOGO LJUBOMORE NA ESTRADI: Teodora progovorila o sukobu koleginica i izabrala stranu - "Ja se hrabro borim s tim"

Teodora Džehverović se oglasila povodom skandala koji danima ne jenjava

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevačica Milica Pavlović rešila je da tuži koleginicu Anu Nikolić koja je na nastupu pevala demo verziju pesme "Provereno" koju je ona platila autorima i objavila na svom albumu.

Ovim povodom oglasile su se brojne javne ličnosti, Jelena Karleuša i Aca Lukas su i zaratili na društvenim mrežama, a sada se ovim povodom oglasila i pevačica Teodora Džehverović.

"Što se tiče Ane Nikolić i Milice Pavlović... Znate kako, ja najviše u životu ne volim nepravdu. Ne podržavam nešto što nije korektno. Ostalo zaista nije potrebno da se kaže. Ne znam kako bih reagovala da mi se desi to što se desilo Milici, da osetim to na sopstvenoj koži... Sujeta i ljubomora je veoma prisutna, na estradi je ima mnogo, ja se recimo borim sa tim, i to vrlo hrabro", rekla je pevačica.