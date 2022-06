TATA ME JE NAPUSTIO KADA SAM IMAO 20 MESECI! Dejan Milićević o teškom odrastanju - Danas je posebno SLAB na ovo!

Fotograf i producent Dejan Milićević progovorio je o svom detinjsvu i otkrio malo poznate detalje o sebi.

Dejan Milićević koji je svojim spotovima i editorijalima proslavio "pola estrade" nedavno je govorio o traumi koju je doživeo pre nešto manje od četiri godine, te da je završio u bolnici i da 12 sati nije mogao ničega da se seti.

On je javnosti sada otkrio da ga je otac napustio još kada je bio beba.

"Tata me je napustio kada sam imao samo 20 meseci i ja sam imao tu neopsivu sreću da se moja majka do te mere potrudila da bude i otac i majka u jednom. Stvarno je herojski iznela sve to i eto ja danas imam karijeru koja traje trideset godina. Ne pušim, ne pijem, ne drogiram se, u životu nisam zapalio cigaretu. Ispravan sam, zato me Bog nagradio, sve to dođe na naplatu. Vidi se šta kome život donese ili oduzme", rekao je Milićević i dodao:

"Slab sam na samohrane majke. Bilo je teško takvo odrastanje i ja sada zato razumem sve samohrane majke jer znam kroz šta je sve moja majka prolazila tokom mog odrastanja. Bilo je tu mnogo odricanja sa njene strane da ja ne bih patio za nečim. Cenim mnogo sve što je uradila za mene pa i kada kažu da sam mamin sin, ja se mislim dok je moja majka živa biće kao kraljica i trudim se da joj svaku želju ispunim. Ona je sada centar mog univerzuma kao što sam ja bio njen dok sam odrastao".

Mnogima je dao najoriginalnije spotove i ideje, a oni za njega zauzvrat imaju samo reči hvale.

"Najveće dostignuće u životu mi je to što sam dobar čovek i što moja karijera sve vreme ide uzlaznom putanjom. Nkada se ni sa kim nisam posvađao zaista", istakao je Milićević koji je posle 27 godina otkrio grešku u spotu Svetlane Cece Ražnatović za pesmu "Idi dok si mlad".

