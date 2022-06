MUZIČARA UHVATILI SA NOVOM DEVOJKOM, ONA POZIRALA TOPLES! Odbila ga pre prvog MILIONA, sada mu se bacila u naručje!

Devojka Kalvina Harisa privukla ogromnu pažnju.

Izvor: Profimedia

Jedan od najpoznatijih svetskih di-džejeva Kalvin Haris trenutno boravi na Ibici gde su ga paparaci uhvatili sa novom devojkom Vik Houp, koja ga je tamo posetila u tajnosti.

Kalvin je na ovoj luksuznoj destinaciji nedavno kupio imanje, a na odmoru mu društvo pravi Vik, koja se na plaži punoj ljudi malo opustila.

Vik i Kalvin su uživali na obali i razmenjivali nežnosti i poljupce, a ona je u jednom trenutku odlučila da skine gornji deo bikinija!

Paparaci su ih uhvatili i fotkali svaki trenutak - pogledajte:

Glasine o njihovoj vezi krenule su nakon što je 32-godišnja Vik pre nekoliko meseci posetila godinu dana starijeg Kalvina na njegovoj farmi na Ibici. Prema pisanju stranih medija lepotica je slavnog di-džeja odbila kada je imala 19 godina i on nije bio toliko popularan, i to zato što nije bila impresionirana njegovim izgledom.

Čini se da se nakon desetak godina ipak predomislila pa golupčići uživaju u novoj ljubavi i više se ne skrivaju. Iako vezu zasad službeno nisu potvrdili, njihove najnovije fotografije i više su nego dovoljno dobra potvrda.

Kalvin je pre nekoliko meseci navodno odlučio da napravi potpuni zaokret u svom životu i karijeri i to kako bi postao farmer nakon što je kupio farmu od 138 hektara.

Prema pisanju magazina The Sun 38-godišnji Kalvin odlučio je da udalji od života pod reflektorima i odabrao onaj mirniji način i to nakon što je prodao svoje dve vile po ceni od nekoliko miliona funti u Los Anđelesu 2020. godine. Imanje koje je kupio je zapravo najveća organska farma na Ibici koja proizvodi sve, od povrća i jaja do vina i takozvanih proizvoda od farme do stola, a nudi i mogućnost organizovanja raznih događaja pa čak i venčanja.

Njegovu najpopularniju numeru znate svi: