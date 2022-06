NISU IMALE SILIKONE, A JUGOSLOVENI SU LUDJELI ZA NJIMA! Bile su IKONE - Jednoj nije odolio ni legendarni Al Paćino! FOTO

Čini se da današnjim svijetom "vladaju" silikoni, fileri i botoks kojima je rijetko koja dama s javne scene odoljela.

Izvor: Youtube/screenshot/Diana Niven Becirovic/Djordje Kluni/Kile1011/Instagram/screenshot/sasso.ana63

Neke od žena i djevojaka su se povinovale ovim svjetskim trendovima u manjoj, druge u većoj mjeri, ali na svakom ćošku, pogotovu na društvenim mrežama često možemo čuti ili pročitati da je neka od njih "sva plastična", "neprepoznatljiva", "puna silikona", "promijenila lični opis"....

Rijetko koja među damama s javne scene nije nijednom posjetila plastičnog hirurga ili bar nešto promijenila na svom licu ili tijelu. Da su mane i različitosti ipak ono što svakog pojedinca izdvaja i svrstava u nezaborav svjedoče dame za kojima su Jugosloveni ludjeli, a o čijoj ljepoti se i danas priča iako nisu imale niti silikone, niti filere...

Jedna od najljepših misica bivše Jugoslavije je lijepa Ana Saso koja je ostala zapamćena po reklami za sok kada iz mora izlazi u pripijenoj majici koja je otkrila njene savršene i prirodne obline. Rođena 1963, a 1982. godine ponijela je lentu i zatim otputovala u London. Bila je odlična, od ukupno 68 djevojaka ušla je u polufinale sa još sedam ljepotica.

Izvor: Magazin Duga/Naslovna strana

Svjetska slava bila joj je na dohvat ruke, međutim, ona je odbila sve ponude i udala se za vlasnika nekoliko splitskih pekara. Ta veza bila je turbulentna, a on je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Od 2001. do 2004. godine bila je u braku sa Igorom Franceschijem, ribarom i pravnikom, a ostavila ga je jer ju je neprestano varao.

Svi su bili zaljubljeni u Bebu Lončar! Zahvaljujući filmu "Ljubav i moda", slatka tinejdžerka Desanka postala je prava jugoslovenska zvijezda kako su tada pričali rodila se beogradska Brižit Bardo! Svi su bili zaljubljeni u preslatku tinejdžerku plave kose Bebu, a ona je voljela plejboja Dejana Božovića, momka divne talasaste kose i prodornih plavih očiju, zbog kojih je tražio da ga zovu "srpskim Polom Njumenom". Zagrljeni, predstavljali su atrakciju beogradskog korzoa u Knez Mihailovoj ulici.

Rođena 1943. godine, a u Italiji nastupala je u mnogim komercijalnim filmovima šarenog zabavnjačkog žanra. Prema legendi, čuveni italijanski reditelj Vitorio de Sika ozbiljno je razmišljao da joj povjeri ulogu u jednom svom filmu, ali do saradnje nije došlo zbog nekakvog sitnog nesporazuma.

Početkom osamdesetih Beba Lončar vratila se u Jugoslaviju. Posle italijanskog filma "Kuća prokletih", snimljenog 1982. godine, ostavila je glumu. Dugo je bila u braku s hrvatskim biznismenom Josipom Radeljakom, s kojim ima sina Lea. Razvela se 1994. godine, a on se kasnije oženio još jednom glumicom velike ljepote - Enom Begović.

Ena Begović karijeru je počela s 18 godina statirajući u filmu Lordana Zafranovića "Okupacija u 26 slika", a prvu zapaženiju ulogu ostvarila je u filmu "Pad Italije" 1981. Važila je za jednu od najljepših žena bivše Juge, a u braku sa biznismenom Josipom Radeljakom dobila je ćerku Lanu.

Ena je tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 15. avgusta 2000. godine. Imala je 40 godina kada je izgubila život.

Izvor: YouTube/ Djordje Kluni /printscreen

Ni dan danas nije se ugasila legenda da kada je Marija Baksa prolazila beogradskim ulicama nije bilo muškarca koji se ne bi okrenuo za njom... Plavokosa ljepotica uživala je ogromnu slavu u tadašnjoj Jugoslaviji, ali joj je pošlo za rukom da izgradi i internacionalnu karijeru - sedamdesetih godina prošlog vijeka se seli u Italiju gdje je snimala film za filmom.

Mariji je zahvaljujući zgodnom tijelu i rijetko lijepom licu pošlo za rukom da se nametne u elitnim krugovima Rima, a opsedali su je brojni udvarači. No, srce joj je ukrao biznismen Milojko Veljović sa kojim je dobila i ćerku Taritu, i živjela u srećnom, stabilnom braku do kraja života.

Izvor: Youtube/StraculTheMovie/screenshot

Dijana Bećirović djevojka iz sela Lukavac pokorila je svijet - radila je intervjue s dvojicom papa, sportistima i političarima, bila je u vezi sa Alom Paćinom. Dijana Bećirević, prva starleta Jugoslavije, oduzimala je dah domaćim muškarcima pozirajući na stranama do tada rezervisanim uglavnom za obnažene američke djevojke.

Rođena je 1962. godine u siromašnoj porodici u Lukavcu kod Tuzle, gdje se niko prije nje od početka svijeta pa do te 1981. godine nije slikao go. A ona je to učinila - pozirala je za Startovu duplericu u svoj ljepoti svog jedrog tijela!

Izvor: Youtube/Diana Niven Becirovic/screenshot

Arnold Švarceneger otvoreno joj se nabacivao, a jednom je ispričala i da su je optužili da je rasturila Bijelo dugme.

"Živjela sam u Milanu i družila se s Vladom Pravdićem, klavijaturistom 'dugmića'. Bio je zaljubljen u mene, ali odjedanput se pojavio Goran Bregović. A kad Goran nešto hoće, onda to i dobije. I tu je krenuo sukob dvojice članova benda. A da li me je Goran ukrao od Vlade? Pa jeste!", ispričala je ona jednom prilikom.

Dijana danas ima 59. godina i već duže vrijeme živi u Los Anđelesu, a jedna je od onih koja na kraju nije izdržala da se ne posjeti plastičara!