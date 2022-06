TOM KRUZ ODBIJA DA PRIZNA KRIVICU! Kolega slavnog glumca otkrio - "Ne umije da se izvini! Ja bih bio pod stresom"

Britanski glumac Sajmon Peg otkrio je malo poznate detalje o svom kolegi i prijatelju, holivudskom glumcu Tomu Kruzu.

Izvor: Profimedia

Sajmon Peg istakao je da Tom Kruz uvek odbija da prizna grešku, te da mu je to taktika kojom održava autoritet. Glumac tvrdi da i kada neko Tomu kaže da je pogrešion on ne ume da se izvini, već samo kaže "da" i namigne.

"Jednom sam priznao da sam pogrešio, a on mi je uz lažni osmeh poručio: 'Sajmone, ne radi to'. On održava autoritet tako što uvek odbija da prizna krivicu", rekao je Sajmon.

Sajmon i Tom Krzu postali su prijatelji tokom snimanja Nemoguće misije iz 2006. godine. Glumac je istakao i da gde god da se Tom pojavi obožavaoci ga spopadaju, te je ispričao da mu je jednom prikom jedan od fanova udario u prozor od kola.

"Ja bih bio pod stresom, ali njemu je to bilo ok. On zarume da je to cena slave jedne velike zvezde. On je možda jedina preostala prava filmska zvezda", rekao je Sajmon za strane medije i otkro da svaki put kada dobije poruku od Toma vikne: "Jupi" svojoj ženi.

Sajmon se borio i sa alkoholizmom, te se na snimanju Nemoguće misije pojavio pijan, on je priznao da je tada bio "olupina" kao i da je jednom prilikom popio ceo mini bar u sobi pre snimanja.

Tom Kruz jedan je od najčešćih predstavnik u javnosti sajentološke crkve, a nakon što je njegova prva supruga glumica Kejti Holms, zatražila razvod zbog Kruzovog verskog fanatizma, naišao je na veliku osudu javnosti.

Izvor: Profimedia

"On je predmet tolikih spekulacija i nagađanja i on to jednostavno pušta. Ljudi imaju takva mišljenja o njemu, koja su u potpunosti zasnovana na tračevima i on zapravo ne čini ništa da se bori protiv toga. Kada čujem ljude kako spekulišu o njegovoj čudnoj religiji i prave pretpostavke o tome kakav je on kao osoba, kažem: 'Znate da rizikuje život zbog svoje publike?'. Ovo nisu prazne holivuske priče, sve akrobacije za Nemoguću misiju su bile prave, bez trikova. Tom je radio sve te vratolomije, leteo helikopterima, skakao, on je 100 posto posvećen", ošto je Sajmon odbranio svog prijatelja.

Tom Kruz je na premijeri filma "Top Gan: Maverik" crvenim tepihom prošetao ruku pod ruku s Kejt Midlton, a veliku pažnju su privukle njegove cipele, te su svi bili ubeđeni da je u pitanju prevara!