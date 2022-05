KONSTRAKTA PROGOVORILA O ESTETSKIM KOREKCIJAMA! Otkrila i da li zna da kuva - ovo tradicionalno jelo NE SPREMA!

Kosntrakta nikad iskrenije o životnim navikama.

Izvor: Youtube/RTS Oko - Zvanični kanal

Nakon što je rekla da se na neko vrijeme povači sa javne scene i "postaje nevidljiva", Ana Đurić Konstrakta gostovala je u emisiji "Nedeljom u 2 i u 3" na HRT televiziji gdje je odgovarala na pitanja gledalaca.

Ona je otkrila šta misli o ocjeni žirija, s obzirom da je dobila mnogo manje poena nego og publike:

"Ja nisam neko ko inače prati Evroviziju, tako da nisam znala šta žiri inače ocjenjuje. Moguće je da oni inače ocjenjuju raskošnu muziku i glas, što ja nisam pružila, moguće je da je to zato. U svakom slučaju mislim da smo prilično dobro prošli", rekla je.

Mnoge je zanimalo i da li je gurman:

"Ne vidi se po meni, ali ja zaista volim da jedem i da kuvam. Na periode odlučujem šta ću da kuvam. Recimo, spremam pastu dok moji ukućani ne mogu više da je gledaju, pa spremam nešto drugo iznova i iznova. Jedino što ne znam da spremam to je pasulj, za to je zadužen moj tata. To mi je izazov, da naučim da spremam pasulj i zavijam sarme", objasnila je.

Konstrakta je otkrila i da li je koristila botoks:

"Ne i mislim da neću nikad. Mislim da je prihvatanje najbolji način da se izborimo sa starenjem", naglasila je.

Ovako je izgledala Evroviziji:

Podsjetite se i njenog nasupa u finalu: