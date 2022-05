BIO JEDAN OD NAJPOPULARNIJIH PEVAČA, SPAVAO U KARLEUŠINOM KREVETU, SADA NASTUPA ZA 50 EVRA: Šta se desilo Seji Kalaču?

Poznanici otkrivaju gde je i šta radi poznati folker

Izvor: YouTube/ BN Music Official /printscreen

Sejo Kalač nekada je bio izuzetno popularan pevač, koji je čak završio u hit filmu "Džet set", ali poslednjih godina javnost nije imala prilike ni da ga vidi ni čuje.

Neimenovani izvori bliski pevaču tvrde da Sejo nastupa u jednoj maloj kafani u Kninu i to za horar od 50 evra.

"U jeku popularnosti, kada je žario i palio regionom, upoznao je jednu devojku iz Slovenije, za kojom je načisto odlepio. Zbog nje je ostavio i suprugu, s kojom ima dvoje dece. S tom ženom je sve bilo super dok karijera nije počela da mu stagnira. Tada ga je ona i ostavila. To je baš teško podneo, od tada je počeo mnogo da pije i da se skoro pa ne trezni. Pokušavao je i da se leči, ali sve je to bilo kratkog maha, želja za pićem bila je jača od njega", rekao je izvor Kuriru i nastavio:

"Teško ga je gledati pijanog. Peva tamo u jednoj kafani u kojoj ima malo stolova. Gazda mu da 50 evra, ako unapred to ne popije. Mnogo voli pesmu i želi da peva, ali dok je u tom stanju, niko ne želi da ga angažuje. U diskotekama blizu Knina vlasnici su mu zabranili ulaz. Napije se i pravi probleme, hoće da se popne na binu i da peva mrtav pijan. Strašno je sve to kad se vidi šta alkohol može da napravi od života ".

U jednom od intervjua pre nekoliko godina Sejo je ispričao da je zbog svega što mu se desilo u životu u alkoholu nalazio utehu.

"Alkohol me doveo do dna i dosta lažnih prijatelja, koji su koristili moje tadašnje stanje da žive na moj račun i da se na moj račun opijaju. Kroz razgovor, druženja, kontakte... Ja sam danas jedan drugi Sejo, Sejo kojeg sam oduvek priželjkivao. Staložen, miran, daleko od alkohola i poroka i daleko od lažnih prijatelja i kolega".

Veliki šok u javnosti svojevremeno je izazvala fotografija koja je postala viralna na društvenim mrežama, na kojoj se vidi pevač dok spava na stepenicama.

On je gostujući u emisiji Ognjena Amidžića otkrio kako je došlo do toga:

"Pevao sam za vreme praznika, gostovao sam za Božić, bilo je super. Društvo me je ostavilo da budem s njima još par dana, zapili se... Ostavili me do hotelske sobe, nije bilo ni metar, ja zaspao na hodniku hotela. Tu je soba, odmah iznad. Tri dana nismo stajali. Našao me je neki dečko što je prolazio, slikao me i objavio na Fejsbuku, ali mi nije pomogao. Ja sam poludeo i otišao da spavam. Šta sad, šta je, tu je, živ sam i zdrav".

O Seji je svojevremeno pričala i Jelena Karleuša koja je otkrila da je "spavao i u njenom krevetu".

Vidi opis BIO JEDAN OD NAJPOPULARNIJIH PEVAČA, SPAVAO U KARLEUŠINOM KREVETU, SADA NASTUPA ZA 50 EVRA: Šta se desilo Seji Kalaču? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/karelusastar/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastar Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastar Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Kad sam upoznala Seju Kalača, čovek je zaspao u mom krevetu. Kuca mi neko na vrata hotelske sobe, posle nastupa negde u Bosni, ne znam ni ja gde. To je najveća perverzija svih vremena. Šokirala sam se kad sam na vratima videla Seju Kalača. Otvorila sam, a on je rekao: "Ja sam samo došao da se pozdravim, bio je super nastup." Nisam ga pitala odakle mu broj moje hotelske sobe. Pošto nije hteo da ode, pitala sam ga da li hoće da uđe. Dok sam ja pakovala stvari, jer sam kretala za Beograd, Sejo Kalač je legao na moj krevet i zaspao", ispričala je uz smeh JK i dodala:

"Kuca mi ubrzo opet neko na vrata. Došla ekipa po mene da krenemo za Beograd. Iza mene leži Sejo Kalač. Nisam mogla da im objasnim da ništa nisam imala s Kalačom. Na prstima smo izašli iz moje hotelske sobe. Nikada ga više nisam videla, a i ne želim".

Sejo Kalač je u animiranom filmu "Džet set" prikazan kao goveče. Pre izvesnog vremena je otkrio da se prvo naljutio na autore, ali da mu je posle bilo simpatično što je deo filma:

Izvor: YouTube/screenshot/dj Nenad

"Neko bi se naljutio, ja ne", rekao je Sejo Kalač kamerama "Eksluziva" i dodao da bi "neki tužili kao Seka Aleksić" i podsetio se replike iz filma: "Ali ono kad kaže - 'jeste seljačina, ali izuva iz cipela kako peva' - šta ćeš bolje od toga!", rekao je Sejo.

U filmu animirani lik voditelja Darka Panovića u vestima televizije Pink javlja da se "u selu Stepojevec na Ibarskoj magistrali dogodio strašan zločin u kojem je život izgubilo preko 100 estradnih umetnika".

Potom se u crtaću nižu slike borbi malih zelenih sa likovima pevača folk muzike, koje predvodi Boban Zdravković uz povik da moraju da se udruže zarad spasa "Grand produkcije".