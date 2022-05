TUŽNO JE SVE TO, ŽELIMO DA MU POMOGNEMO! Danica Maksimović slomljena zbog Žarka Lauševića - "Zagrlili smo se i PLAKALI"

Glumica Danica Maksimović pojavila se na promociji četvrte po redu knjige Žarka Lauševića, te otkrila nepoznate detalje o kolegi.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/TV Prva/screenshot

Danica Maksimović je jako emotivno doživela okupljanje svojih kolega povodom četvrte knjige Žarka Lauševića, "Padre, idiote", pa se prisetila snimanja njegovog poslednjeg filma "Bolje od bekstva".

"Kada je na filmu završio zbog mene u zatvoru, posle tri meseca je zaista bio životno u zatvoru. Nije ni bio na premijeri tog filma, samo je poslao telegram. Dok čitam njegove autentične knjige, kao da sam u paralelnom svetu. On je slobodan čovek, a i nije, tužno je sve to, mi želimo da mu pomognemo, ali on sve sam rešava. Mnogo volim i cenim i njega, i njegovu porodicu", rekla je Danica i otkrila kako ju je Žarko iznenadio kada se nedavno vratio u Beograd.

"On je zaista jedna posebna ličnost, gde god da ga gledam upijam, ne trepnem jer ima takvu harizmu i žao mi je što su godine prolazile, a on nije bio tu. Ima neverovatnu težinu i moć da nam svima pokaže koliko je ta njegova nesreća još dublja i dramatičnija. Kada sam ga prvi put videla, došao je u Zvezdara teatar da pogleda predstavu i ušao u garderobu, nisam znala da je tu, ništa nismo rekli jedno drugom, samo smo stajali zagrljeni i plakali, i to je nešto posebno što imam sa njim", rekla je Danica drhtavim glasom.

U maju 1991. godine prekinuta je predstava "Sveti Sava" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a neprijatnu scenu Laušević je opisao kao "jedan od najmračnijih događaja u istoriji jugoslovenskog teatra". Nakon indicenta stizale su mu pretnje, a on je kako se navodi "po savetu policije kupuje pištolj, koji od tada nosi u torbi sa sobom".

U noći između 30. i 31. jula 1993. godine. Žarko Laušević je u podgoričkom kafiću "Epl" ubio Dragora Pejovića (20) i Radovana Vučinića (19) i ranio Andriju Kažića.

Na suđenju je osuđen na 15 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva. Ta je presuda, nakon žalbi, potvrđena 1994. godine, a kaznu je izdržavao u Spužu i Požarevcu. Nakon ukidanja presude od strane Saveznog suda, izrečena mu je kazna četiri godine zatvora zbog dvostrukog ubistva u prekoračenju nužne odbrane. Budući da je u tom trenutku već izdržao četiri i po godine, pušten je na slobodu.