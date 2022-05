Konstrakta se presrećna vratila iz Torina, a Srbija je i te kako ponosna na nju zbog izuzetnog plasmana na Evroviziji - evo i prvih utisaka.

Izvor: ATA Images/Anthonio Ahel

Konstrakta se vratila kući nakon osvojenog fantastičnog petog mesta na Evroviziji, a sinoć je u finalu, usred izvođenja pesme "In Corpore Sano" doživela manji peh.

Umetnici je ispala bubica, ali publika to nije primetila, jer je kao i svaki profesionalac nastavila dalje i bez problema do kraja iznela nastup bez i najmanje greške.

"Za svaki probu su mi lepili tu bubicu, čupali me, čupali me i kada je došlo finale, kao 'ne moramo da lepimo danas' i ono ispadne. Ali nema veze, čuje se to sve, publika je bila tu da da ritam na ritam", rekla je Konstrakta nakon sletanja na beogradski aerodrom, po povratku iz Torina.

Dodala je i da jedva čeka da vidi decu i supruga, koji su joj velika podrška.

"Mama, kidaš, mama! Jedva čekam da dođem sad kući i da ih vidim", iskreno je rekla Ana Đurić, koja je od publike, posle Ukrajine koja je pobedila, osvojila najveći broj glasova - 225. Publika ju je nagradila, ali ne i žiri; dvanaest ponena je dobila samo od žirija Hrvatske i Crne Gore.

Vidi opis KONSTRAKTA O NEZGODI USRED NASTUPA U FINALU: Snašla se odlično, a evo šta se desilo - "Samo to veče mi nisu zalepili" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 11 / 11

Pogledajte i Konstraktin nastup u finalu Evrovizije: