KAŽU DA JE VADILA REBRA I STAVILA ZADNJICU! Maja je pukla 30.000 €, a većinu je TATA finansirao - Ovako je izgledala pre

Maju Marinković upoznali smo u rijalitiju Zadruga, a iako je već tada imala određene intervencije na svom telu to nije ni polovina onoga šta je sve do sada promenila.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Maja je nedavno ušla u žestoki rat s pevačicom i bivšom učesnivom Zadruge Sandrom Čaprić koja joj nije ostala dužna, te je u emisiji "Pitam za druga" otkrila da ju je starleta vređala na račun izgleda.

"Ja sam totalno normalna, prirodna, to što sam uradila usne to je sve. Ja treniram, ja sam njoj rekla, ja ne vadim rebra, ja ne stavljam zadnjicu, ja nisam ubacila silikone u grudi 750 kubika i ostalo i uopšte me ne interesuje, možeš da staviš na glavu džak", poručila je Sandra.

Inače, kako su pisali mediji, Maja je do sada na plastične operacije potrošila čak 30.000 evra. Uradila je grudi, usta, zube, bradu, jagodice, trepavice, nos, obrve, a pisalo se i da je navodno vadila rebra i povećavala zadnjicu.

Većinu tog novca dao joj je tata Radomir Marinković Taki.

"Pre nekoliko godina platio sam joj grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 evra. Lepota je skupa! Sada sama zarađuje, pa je dala novac za operaciju nosa, porcelanske zube koji su je papreno koštali, ali i sve drugo što je želela da promeni na sebi", rekao je Taki.

Ovako je Maja izgledala kada se prvi put pojavila pred kamerama: