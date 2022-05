MOGAO SI DA OŽENIŠ POŠTENU, A NE K**VU! Ruška Jakić otkrila šta su TETKE rekle njenom prvom mužu posle venčanja!

Čuvena voditeljka Ruška Jakić poznata je kao neko ko mena "dlake na jeziku" te je tako sada bez ustezanja otkrila šta su tetke rekle njenom mužu nakon venčanja.

Dama od stila i "tri puta srećno razvedena" Ruška koja je nedavno u jednoj emisiji pokazala gaćice i šta na njima piše, otkrila je detalje svog prvog braka.

Prvi brak poznate voditeljke bio je sa glumcem Dejanom Đurovićem. Kako je nedavno otkrila u svojoj ispovesti, prvi muž nije imao hrabrosti da joj u početku priđe, a kasnije je postao njena najveća ljubav.

"Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo 'Dragstor ozbiljne muzike' i igrao je u čuvenom filmu 'Subotom uveče'. Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe", započela je je voditeljka i prisetila se detalja.

"On je poslao jednog svog druga da mi kaže da on hoće da se upozna sa mnom. I ja ga pitam: 'Što se ne upozna?'. Tako smo se upoznali, to je bila velika ljubav, pisao mi je po pet pisama dnevno. Zabavljali smo se pet punih godina, a u braku smo proveli nešto više od godinu dana", rekla je voditeljka, prenosi Story.

Ruška se zatim prisetila i trenutka kada je nakon venčanja upoznala njegove tri tetke.

"Čak sam išla i u njegovo selo Dupilo da me, posle venčanja, upozna sa svoje tri tetke, koje su još uvek bile nevine. Pita ih on tad: 'Kako vam se dopada moja Ruška?'. A one mu odgovore: 'Mogao si da oženiš neku poštenu devojku, a ne k***u'. Posle smo išli u Ulcinj, na grob njegovog oca, da ćemo se voleti dok nas smrt ne rastavi. Ništa mi nije bilo važno osim ljubavi, onog trenutka kada bi ljubav prestala rastajali bi se. Tako je bilo sa Dejanom, ali i sa narednim muževima", ispričala je Ruška.

Ruška Jakić je jednom prilikom pokazala i fotografiju na kojoj je imala samo 19 godina:

