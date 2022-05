VRIJEĐALI SU ME JER MI JE MUŽ SRBIN! Preminuli suprug Nikoline Pišek bio je u centru skandala zbog ljetovanja iz PAKLA!

Suprug hrvatske voditeljke i glumice Nikoline Pišek, Vidoje Ristović preminuo je iznenada u 44. godini.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je Nikolina Pišek!

Srpski istoričar umjetnosti Vidoje Ristović 2020. godine našao se u centru skandala zbog ljetovanja iz pakla, te je intervenisala i policija. Obostrane prijave zbog prijetnji, obezbjeđenje, uvrede, prijava krađe nakita i novca - epilog je nesvakidašnjih i neugodnih događaja koji su se tada odigrali u luksuznoj Villi Hedonist u Kaštel Starom.

Kod pritvorskog nadzornika splitske policije zbog prijetnji na kraju je, kako se navodi, završio suprug Nikoline Pišek, Vidoje Ristović, kog je prijavio slovenački biznismen Rok Gale, suprug vlasnice vile.

Voditeljka je, pak, podnijela krivičnu prijavu protiv Roka i zbog pretnji, ali i krađe nakita i novca, za koje Ristovići tvrde da su im nestali iz vile.

U noći kada su izbačeni, voditeljka i Vidoje su, tvrdi ona, i napadnuti. Nikolini su je tada ispričala da su joj bile upućene jezive prijetnje i najstrašnije šovinističke uvrede, jer je udata za Srbina.

"Da se događaju šovinistički ispadi tog tipa, događaju se, nije prvi put. No, prvi put je da sam se susrela sa tim u takvoj nasilničkoj mjeri i to od čovjeka kome smo platili za određenu uslugu. Iskreno, ja od vlasnika vile koji je nametljivo komunicarao sa nama nisam očekivala baš ništa, očekivala sam da ga ne upoznam i ne vidim, zato što je to jedino objektivno i ispravno. Trebalo je da komuniciram samo sa agencijom kojoj smo platili uslugu, a oni nama za to garantovali i privatnost i ispunjavanje ugovora, koji su oni prekršili", ispričala je Nikolina.

Voditeljka je na kraju ispričala i da je njen suprug Vidoje i fizički napadnut i da su njegove povrede vidljive, kao i da je sve to zabilježeno u policijskom zapisniku.