GAĐALI SU ME KAMENOM U GLAVU USRED TRŽNOG CENTRA! Srpska influenserka o strašnom događaju - "Bila sam u depresiji"

Mlada srpska influenserka i pevačica Ana Lazarević progovorila je o velikoj neprijatnosti koju je doživela u jednom tržnom centru.

Izvor: YouTube/RTV Pink Official/screenshot

Ana je ispričala kako su je napali u tržnom centru i pogodili kamenom u glavu usred belog dana.

"Pre neki dan mi se desilo u tržnom centru, gađali su me kamenjem u glavu sa gornjeg sprata! Usred tržnog centra", rekla je ona u "Magazinu IN" i dodala:

"U tom trenutku kada sam bila u depresiji, ja nisam imala zbog čega da budem srećna".

Ana Lazarević rođena je u malom mestu Sen Klu, nadomak Pariza, a ljubav prema Srbiji nikada nije krila:

"Osam godina sam živela u Francuskoj i svaki dan smarala mamu da se vratimo ovde. Sećam se da sam prijateljima pričala kako je Srbija najlepša i kako želim da se vratim, jer se osećam potpuno kada sam ovde", ispričala je Ana jednom prilikom

Ana je sa šest meseci ostala sama sa mamom, a o ocu i dan danas ne zna apsolutno ništa:

"Možda si pročitala negde i videla, ali ja oca nikada nisam videla i stvarno se ne sećam tog perioda niti mi je nekada zafalio, jer, prosto, takav čovek ne može da ti fali i pritom ga nikada nisam upoznala", ispričala je ona jednom prilikom i dodala:

"Tata je samo otišao i nikada se nije vratio. Ne znam razlog zbog kojeg je on to uradio. Znate kako kažu, najvažnije je biti čovek, a to se sigurno ne može nazvati tako. Ne nedostaje mi on kao on, ali volela bih da imam oca pored sebe. Majka me uvek vodila na treninge, a sve moje drugarice su bodrili očevi. U tom periodu mi je otac nedostajao".