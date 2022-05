GLEDAJ SVOJA POSLA, ŽENO! Karleuša našla ćerkin dnevnik i iznenadila se - "Ružno je što špijuniram, ali MORALA sam"

Stranica dnevnika male Nike dospio je na Instagram Jelene Karleuše i slatko nasmijao sve.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što je pokazala kako odmara u papučama od 1.100 eura, Jelena Karleuša je slatko nasmijala pratioce objavom iz dnevnika svoje mlađe ćerke Nike.

Ni sama nije mogla da odoli Nikinoj ispovjesti u dnevniku, pa je djelić napisanog završio na Jeleninom storiju na Instagramu.

"Ali, brate, moja dadilja Bilja me uvijek pita šta sam jela, kao da 'vodim računa'. Okej. To boli. A Atina kad pojede nešto mnogo više od mene, njoj je to okej. I kaže mi da pazim šta da jedem. I ti isto, Biljo! Gledaj svoja posla, ženo! Nisi mi mama. A fazon, ona je duplo deblja od mene i skoro sam viša od nje", požalila se Nika u svom dnevniku, ne sluteći da će doći do mame.

"Iako znam da će se ljutiti, moram da objavim dio dnevnika moje Nikice. Ružno što špijuniram dijete, ali kako ovo da ne objavim", napisala je sa smajlićima Jelena Karleuša.

Izvor: Instagram/karleusastar