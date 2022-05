Nikolina Ristović pričala je o estetskim operacijama i životu u Beogradu i Zagrebu.

Voditeljka Nikolina Ristović pričala je za hrvatski "Story" o operacijama, tračevima o sebi, razlikama između života u Beogradu i Zagrebu i mnogim drugim temama.

Nikolina, koja je nedavno proslavila 46. rođendan, rekla je da je u Zagrebu zbog kćerke i duhovito objasnila zbog čega.

"Mama bi previše partijala u Beogradu pa bi loše podnosila školu. Istina je da je Zagreb, koliko god volim Beograd, a zaista ga volim, mirnija, manja i jednostavnija sredina za odgoj deteta i praćenje njegovih izvanškolskih aktivnosti", rekla je ona.

Sa suprugom Vidojem Ristovićem trenutno sređuje nekretninu u Hrvatskoj, ali kaže da ima i "celu zgradu na Vračaru" koju bi trebalo osavremeniti. U Zagrebu prave takozvanu "pametnu kuću" i voditeljka kaže da jedva čeka da kuća "razmišlja umesto nje".

U čemu je tajna njene linije?

"U matematici koja je jako jednostavna. Ako vežbaš, radiš na dobijanju ili održavanju mišićne mase. Mišići su najveći potrošači energije. Troše mnogo više kalorija u mirovanju nego osoba koja nema običaj baviti se telesnom aktivnošću. Ali moj je motiv drukčiji - dobro se osećam kada sam u formi. Volim da budem fizički spremna, da se ne zadišem uz stepenice, a vizualni aspekt dolazi posle. Draže mi je da imam prijatnu kilažu i figuru koja je prihvatljiva, da izgledam suvislo u starim farmerkama, nego da se maskiram u velike količine brendiranih materijala", rekla je ona.

Nikolina ne jede meso već desetak godina i kaže da se odlično oseća zbog toga.

"Nisam militantni vegan, ali ne primećujem nedostatak proteina i snage, nemam ni potrebu za mesom."

Na društvenim mrežama prozivaju je zbog navodnih estetskih zahvata, i Nikolina kaže da je to ne nervira, ali...

BOLJE JE BITI OPERISAN, NEGO ZAO! Nikolina raspalila po hejterima - "Ovo je moja PRĆIJA, neću nikome da se pravdam"!

"Mnogo je gore biti zao nego operisan. Ako ikada osetim potrebu za tim, učiniću što me veseli, kao i gomila onih koji me, kako kažete, kritikuju a redovno i sami to rade. Verujte zakonu brojeva, onoliko ordinacija ne posluje od desetak prozvanih, već od svih onih koji ih prozivaju. Živcira me licemerje", rekla je Nikolina Ristović.

"Ja nisam gonič fabrikovane instagramske popularnosti i ne moram da se pravdam, moj profil je moja 'prćija' i nije me briga. Stvorena je opasna klima gde svako javno iznošenje mišljenja služi isključivo 'netvorkingu'. Ako izrazite neslaganje sa univerzalnim, proglase vas bednim, uvređenim mrziteljem. Ali činjenica da ližete oltare vas ne čini dobrim čovekom, niti lice bez bora od mrštenja znači da ste jednom godišnje na hirurškom stolu", zaključila je ona.