NISAM IMALA NI ZA ČARAPE! Karleuša o teškim počecima - "Bila sam ZABRANJENA, napadana i ocrnjena! Koliko SUZA i bola"

Jelena Karleuša je na estradnom nebu nešto manje od tri decenije, a danas nema ko ne zna za nju kako u Srbiji, tako u regionu, ali i u svijetu.

Izvor: Prva tv screenshot

Karleuša je na svom Instagramu podijelila sliku na kojoj pozira u travi i otkrila da proslavlja punih 27 godina uspješne karijere!

Neki je obožavaju, neki vole njene pjesme, naravno tu su i hejteri, ali jedno je sigurno svi su čuli za Jelenu Karleušu. O njoj svakodnevno bruje domaći mediji, a zbog jednog stajlinga i rijaliti zvijezde Kim Kardašijan o njoj su pisali i svjetski tabloidi!

JK se sada s fanovima na Instagramu prisjetila nekih od njenih najtežih trenutaka s početka karijere, te otkrila da nikada nije sumnjala da će da uspije i najavila svoj novi dugo očekivani album!

"Da proslava 27 godina karijere. Na današnji dan je izašao album za koji je moja majka pozajmila novac da bi ispunila moj san. Vjerovala je i nije pogriješila. Za prva tv pojavljivanja nisam imala ni šta da obučem, nisam imala ni za čarape… ali sam bila odlučna u namjeri da poletim i uspijem. Nisam sumnjala nijedan sekund u to. Koliko borbe, muke, napada, nepravde, bola, suza, rušenja, padanja i ustajanja", napisala je Karleuša i dodala:

"Ali i najvećih uspijeha, fanova koje kao ja nema niko, pomjeranja granica hrabro, postavljajući temelje za čitavu moju branšu. Ali sve vi to dobro znate… bili ste uz mene i u dobru i u zlu, kad sam bila svuda zabranjena, ocrnjena, napadana i kad sam bila na 'vrhu svijeta' sa velikim hitovima, najvećim koncertima, najhrabrijim projektima… Da citiram samu sebe: Bez vas sam samo ideja, a sa vama sam revolucija! Ovih 27 godina je bilo i Viva la diva i All about diva, a sada dolazi Alpha. Ne znam obično, ne znam mirno… Čudna sam i burna, neshvaćena zauvijek, ali uvijek svoja. Hvala za prvih 27 godina puta".

Pogledajte i Karleušin snimak kojim je nedavno raspametila pratioce na Instagramu: