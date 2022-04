POSLE DVE RAKIJE SAM MORTUS PIJANA! Sandra Afrika priznala kakva je kad se napije i da li je nekad napravila PROBLEM

Sandra Afrika priznaje da voli da se opusti, ali da ne meša piće i posao.

Izvor: Instagram/sandraafrika

Sandra Afrika poslednjih meseci radi punom parom, a pojedini konstatuju da izgleda bolje nego ikad. Pevačica priznaje da se malo ugojila i da treba da se baci na treniranje, ali njenim fanovima koji kilogram gore uopšte ne smeta.

Mnogi su pomislili da je zaljubljena i da zbog toga blista, pa je Sandra prokomentarisala svoj ljubavni život i otkrila da joj muškarci ne prilaze.

"Ja sam uvek zaljubljena, hvala ti na komplimentu, znači izgledam lepo? Nažalost, muškarci mi ne prilaze. Ne znam da li me se plaše, ali je tako. Ponekad mi neko pusti poruku na Instagramu, ali ja na te poruke ne odgovaram. Ranije se to zaista često dešavalo, ali toga više nema. Mi žene smo postale jače, svoje, ne znam ni kako to da objasnim. Možda bi bolje objasnio neki muškarac kako doživljava žene, to je veliki problem danas", rekla je Sandra i ptogovorila i o nepristojinim porukama.

"Ima toga, ja sama uređujem Instagram profil. Volim da odgovaram ljudima na poruke, a to vole i oni. Kad god imam vremena odgovorim, tako da se desi da otvorim i te poruke, pa bude: 'Vau'. To iskuliram i teram dalje. Uglavnom dobijam fotografije nagog muškog tela ili pohvale. Češće me hvale žene nego muškarci", objasnila je pevačica, koja se odotakla i alkoholnih pića od kojih najviše voli rakiju.

"Mogu da popijem dve-tri i onda sam mortus pijana. Ne pijem nikada pred nastup, imam problem s grlom, puca mi glas od alkohola. Osetljiva sam, pa kada pijem, to mora da bude dan kada sam slobodna, da bih mogla da se opustim, potrebna je dobra organizacija. Nikada nisam praktikovala piće i posao. Super sam kada popijem, vesela, sve volim i svi su mi super. Igram, smejem se, pevam. Nikada nisam napravila problem", rekla je Sandra Afrika, koju je nedavno ekipa "Paparaco lova" uhvatila kako pijana odlazi sa gostovanja kod Ognjena Amidžića.

"Jao, jeste. Ja uvek kada odem kod Ognjena, pijem njegovu klekovaču i to je haos. Onda sednem u svoj automatik, kucam poruke, haos, ali generalno kada izlazim, ne vozim auto, uvek uzmem taksi, pa mogu da se opustim i ne razmišljam."