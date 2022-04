NIKAD VIĐENA FOTKA ARKANA I ANASTASIJE: Pjevačica jednim potezom raznježila sve - imala je i POSEBAN POVOD! (FOTO)

Anastasija Ražnatović podijelila sliku sa ocem.

Željko Ražnatović Arkan danas bi napunio 70. godina, a njegova ćerka Anastasija se tim povodom oglasila na društvenim mrežama.

Pjevačica se trenutno nalazi u Španiji gdje vrijeme provodi sa svojim novim dečkom Nemanjom Gudeljom, a pratioce je raznježila objavom koju je posvetila svom pokojnom ocu.

Anastasija je na svom Instagram storiju podijelila staru fogotafiju na kojoj je Arkan ljubi, a uz to je kratko napisala:

"Srećan rođendan, tata", ostavila je.

Anastasija je prethodno objavila i video iz djetinjstva uz koji ide njena izjava iz emisije "Sceniranje" koja se emituje na Kurir televiziji i u kojoj govori o ocu.

"Ja njega često sanjam i u tim snovima uvijek se on pojavi na jedan dan", pričla je ona.

"Ne sjećam se oca, a to me mnogo boli. Veljko se sjeća scene oca koji igra šah u kući i to je sve. Otac mi je falio, kao neki osjećaj zaštite, stabilnosti. Iako je majka bila stub, falio je otac, bez obzira na to koliko se ona trudila da nadomjesti sve. Kad smo bili klinci, posle škole po djecu dolaze očevi, a po nas vozač. Meni to nije jasno i kada mi neko napiše neku uvredu na račun moje porodice, oca, kako je bio ovakav ili onakav i želi da me povredi time. Ako neko očekuje od mene da se odričem članova porodice, to se neće desiti. Da mi je neko ne znam šta uradio, nikada ne bih očekivala od nekoga da se odrekne svog oca, pa da je, ne znam, najgori na svijetu, a moj otac to nije bio. Ja sam ponosna što sam njegovo dijete i što je bio to što je bio i što je toliko volio i branio našu zemlju i uvek ću biti ponosna na to i zauvijek ću ga voljeti", rekla je Anastasija.

Ovako je u istoj emisiji Ceca govorila o Arkanu:

Pogledajte 02:54 CECA SA OČIMA PUNIM SUZA O ARKANU: Jako smo kratko bili zajedno, ali tih šest godina neko ne doživi nikad (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija