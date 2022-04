GUDELJ NARUČIVAO CECINE PJESME, SAD ĆE MU BITI TAŠTA: Prijatelj otkrio - "Odlijepio je Anastasijom"

Anastasija se seli kod Gudelja u Sevilju tvrdi zajednički prijatelj

Izvor: MN Press/Instagram/screenshot/RaznatovicAnastasija

Popularna pjevačica živjeće na relaciji Sevilja-Beograd zbog toga što je fudbaleru teže da zbog obaveza prema klubu boravi u Srbiji.

O planovima za budućnost mladog para govorio je njihov prijatelj, koji je otkrio da se "ne razdvajaju".

"Nemanja i Anastasija uživaju u ljubavi. Bukvalno se ne razdvajaju. On u Španiji ima kuću, u kojoj trenutno uživaju, a Nemanja bi volio da se Tasa preseli kod njega. Izvjesno je da će se to i dogoditi vrlo brzo jer ona ima tim ljudi koji joj ugovaraju nastupe i moći će iz Španije da leti na tezge po ostalim gradovima u Evropi. Ni njoj nije prijeka potreba da boravi u Beogradu, pa će sve poslove koje ima završavati iz Sevilje. Eto, otkako su se upoznali na jednom rođendanu kod zajedničke prijateljice, odmah su krenule varnice, njih dvoje su shvatili da ne mogu jedno bez drugog. Gudelj je odlijepio za njom i ne želi da se razdvajaju", rekao je neimenovani izvor Kuriru i otkrio da je "Tasa oduševila njegove roditelje, a fudbaler će Cecu upoznati krajem maja".

"Porodica Gudelj je upoznala Anastasiju i oduševljeni su. S druge stane, Nemanja je samo jednom bio u Beogradu otkako su započeli vezu, i to jedan dan zbog obaveza koje je imao u reprezentaciji i nije stigao da upozna Ražnatoviće i Ocokoljiće. Ali to će učiniti krajem maja, kada dolazi u prijestonicu. Znam samo da obožava Cecu. Iako je odrastao u Holandiji, on je uvijek na zabavama poručivao njene pjesme i ona mu je jedna od omiljenih pjevačica. Nije ni slutio da će mu eto ona jednog dana biti tašta. Naravno, za sada je nezvanično, ali vjerujte, kako stvari stoje, vrlo je izvjesno da će se čuti svadbena zvona. Nemanja je porodični čovjek, bez skandala i mrlje u karijeri i životu, pa nemojte da se začudite da kroz nekoliko mjeseci na pjevačicinoj ruci vidite prsten", završava izvor.