UMESTO DA BIRA KOVČEG ZA MAJKU, ON SE SVAĐAO S AMBER: Šokantno svedočenje ROĐENE SESTRE Džonija Depa - "Zgadila mi se"

Kristi Dembrovski, rođena sestra Džonija Depa svedočila protiv Amber Herd

U Americi je počelo suđenje Džonija Depa i Amber Herd, tokom kojeg će glumac pokušati da dokaže da nije bio nasilan prema bivšoj supruzi, a sve zbog članka u Vašington postu u kojem je glumica tvrdila da je bila žrtva fizičkog zlostavljanja.

Dep je podneo tužbu protiv Amber Herd optužujući je da laže, traži 50 miliona dolara odštete od nje, a advokati su prvog dana suđenja otkrili da će dokazati da je ona bila nasilna u braku, kao i da se služila lažima da bi ukaljala ime njihovog klijenta.

Prvog dana je otkriveno da se Dep tokom svađa sa Amber sklanjao od nje, kao i da mu je menadžment "uvek iznajmljivao drugu hotelsku sobu kada bi negde putovali, kako bi on mogao da bude što dalje od nje i njenog besa". Kao razlog su naveli traume iz detinjstva i loš odnos njegove majke prema ocu, koji se na isti način sklanjao od besne supruge.

Danas je svedočila sestra Džonija Depa Kristi Dembrovski, koja je godinama unazad menadžerka svom mlađem bratu.

Kristi je otkrila da su ona i Džoni bili najmlađi u porodici i da su se stalno igrali zajedno, a potom je ispričala kakvo su nasilje svi trpeli od majke.

"Vređala bi oca, tukla ga, a on bi se sklanjao. I nas je tukla i vređala - Džonija je zvala jednooki jer je kao dete imao problem s jednim okom, pa su mu lekari zatvarali zdravo oko kako bi se to drugo jačalo", rekla je Kristi.

Kristi je otkrila da je uprkos zlostavljanju koje je preživeo u detinjstvu, uvek brinuo o majci. "Kasnije, kada se razbolela, preselio ju je u Los Anđeles, u kuću direktno preko puta njegove i obilazio je nekoliko puta dnevno. Plaćao je lekare, sestre, o svemu je brinuo", ispričala je Kristi i rekla da tokom braka njenog brata sa Vanesom Paradis, nikada nije videla ni čula nijednu svađu.

"Bili su srećni. Bili su prijatelji. Njihov odnos je bio nešto posebno".

Tada je došla Amber na red... Kristi priznaje da ju je upoznala na snimanju filma "Rum diaries" na kojem je bila jedan od producenata, kao i da je bila fina prema njoj. Kasnije, kada je njen brat stupio u vezu sa njom nisu se toliko svi viđali, ali je jednom prilikom prisustvovala sceni nakon sastanka sa modnom kućom Dior.

"Hteli su da angažuju Džonija, imali smo sastanak sa njima, a Amber je ušla u sobu. Džoni joj je rekao da oni žele da ga angažuju, a tada sam videla gađenje na njenom licu - 'tebe da angažuju?! Zašto? Oni imaju stila, ti nemaš stila".

Kristi je potom rekla da je nije svedočila tučama koje su se navodno dešavale, ali je zato osećala da nešto nije u redu. "Znala sam da se svađaju i zato sam svaki put kada bi odsedali u nekom hotelu iznajmljivala još jednu sobu da bi Džoni imao gde da se skloni. Primetila sam da se ponaša isto kao kada smo bili deca, kada bi se sklanjao od naše majke. Kao što je i otac radio".

Priznala je i da joj je, kada joj je brat saopštio da se ženi sa Amber molila Džonija da razmisli. "NIsam želela da srlja, nije bilo u redu. Rekla sam mu makar predbračni da potpiše, da zaštiti decu Lili Rouz i Džeka, ali nije potpisan".

Na pitanje advokata zašto predbračni nije potpisan Kristi je rekla: "Amber nije htela da potpiše".

Kristi je otkrila da je dan pošto im je majka preminula u bolnici došla do Džonija da idu u pogrebno i odaberu opremu za sahranu "on se svađao s njom".

"Bio je nervozan, rekao mi je da se svađaju, a ja sam pobesnela - dan posle majčine smrti? Otišla sam sama, a kasnije, kada sam se vratila do njega, on se pakovao da otputuje na promociju filma u Njujork koja je ranije bila zaazan. Sutradan je Amber podnela zatev za razvod braka. Bila sam šokirana zbog tajminga kada je to uradila. Tada je zatražila i zabranu prilaska - bila sam zgrožena... Nema reči kojima bih mogla opisati kako sam se osećala. Vreme kada je to uradila... zgadilo mi se".