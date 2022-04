STALNO SE TUŽE I PROZIVAJU S NEKIM! Ivana Selakov potkačila Lukasa i njegovog menadžera - "To je sada neki STIL"

Prekid saradnje između dugogodišnjih prijatelja Ace Lukasa i Ivane Selakov i povlačenje spota za njihov četvrti po redu duet "Svatovi" s Jutjuba šokirao je sve.

Najpre je pevačica optužila kolegu da ju je materijalno i moralno prevario, dok je njegov producent Saša Mirković rekao da im je Ivana ostala dužna čak 21.000 evra. Pevačica je zatim poručila da joj ne pada na pamet da Lukasu vrati novac, a on da više nikada neće raditi zajedno.

Bez obzira na to što su se između kolege dogodile nesuglasice, Ivana ističe da na nastupima peva njihove duete.

Pevačica je odgovorila na pitanje da li strahuje od potencijalne tužbe od Lukasa i potkačila bivše saradnike.

"Naravno da pevam te pesme. Zašto ih ne bih pevala? To su hitovi. To su bezveze priče, koje su daleko izvan mene. Naravno da neću dobiti tužbu. Zašto bih dobla tužbu? S moje strane je apsolutno sve bilo fer i korektno, tako da sam ja i zaboravila na ceo taj slučaj da je uopšte i postojao. Pratila sam u medijima da se oni stalno prozivaju sa nekim i tuže, stalno neke tužbe šalju, izgleda da je to sada neki stil", rekla je Ivana u emisiji "Premijera".

Numera "Svatovi" nije jedina njihova duetska pesma koja je nestala sa Jutjub kanala. Spot za pesmu "Omaklo mi se", koju su njih dvoje zajedno otpevali, takođe je uklonjena sa pomenute platforme, dok je duet "Daleko si", još uvek na kanalu.

