AKO BUDEM IŠLA POD NOŽ TRAŽIĆU DA GA DORADE! Dušica Jakovljević o novoj plastičnoj OPERACIJI - evo šta bi promenila!

Voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je da li planira još neku korekciju na sebi.

Izvor: Instagram/dusicajakovljevic

Dušica nikada nije krila da je imala par intervencija na licu, kao i da je uvećala grudi, a nedavno je pokazala "sve to", samo bez skupocene garderobe i šminke.

Voditeljka je sada za domaće medije otkrila da bi "sredila" i nos ukoliko bude morala da ide na operaciju.

"Čeka me jedan pregled jer je sezona alergija. Imam problem sa sinusima, pa ako baš budem morala pod nož, tražiću i da ga malo 'dorade'. Počela sam da treniram i mislim da je to za ovu sezonu sasvim ok, pošto volim da jedem, uvela sam plan kako bih sve dovela do savršenstva", otkrila je Dušica.

Dušica je nedavno sve prikovala za male ekrane kada se pojavila u "vatreno" crvenoj haljini koja je istakla njen bujni dekolte, ali i vitke noge: