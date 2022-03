POJAVILE SE SKROZ GOLE FOTKE ANJE BLA! Bivša djevojka Bake Praseta poludjela, pa objasnila o čemu se radi

Bivša djevojka Bogdana Ilića, Anja Blagojević izuzetno je poznata na društvenim mrežama, naročito kada je u pitanju Instagram i TikTok, kako prenosi Kurir.

Nakon raskida sa Bogdanom, Anja se nije mnogo oglašavala po tom pitanju, a sada je pojavila informacija da su isplivale njene potpuno gole fotografije.

Anja se oglasila na Instagram profilu, pa iznijela svoju stranu priče, ogorčena što se njene fotografije zloupotrebljavaju, prenosi Kurir.

"Ja stvarno ne znam do kad će pojedini paćenici izmišljati da imaju moje gole slike, snimke i slično... Sad koliko vidim počeli su da u aplikaciji stavljaju moju facu i ko zna šta još rade da bi to kao ličilo na mene. Nemojte da se nadate uopšte ni vi muškarci, a ni žene koje jedva čekaju nekome da napakoste, jer tako nešto od mene nikada nećete vidjeti, jer bukvalno ne postoji šansa. Pronađite smisao života, a ne da vam glavna zanimacija bude fejkovanje nečijih golih slika, možete samo sebi problem da napravite sa time što radite, nije toliko teško saznati od koga to potiče. Pozdrav", napisala je Anja na Instagram storiju.

"Još jednu stvar da kazem za ograničene ljude. Ja imam pravo da se slikam kako hoću i da kačim šta god želim. Poenta je da niko nema pravo uzeti moju sliku i u fotošopu brisati moj kupaći i stavljati "fake" gole grudi i genitalije, niko nema pravo da isiječe moju glavu sa selfija i da je stavlja na tijelo gole žene koje pokazuje genitalije itd... Možeš biti i anonimna osoba sa 5 slika na instagramu koje nisu provokativne i da ti neko to uradi ako se okomi na tebe kao sto je neko na mene. Kapiram da ima vas koji ne podržavaju moje provokativnije slikanje, ali budite realni i shvatite da je ovo protivzakonito raditi", dodala je Anja.

