NEĆU DOĆI AKO BUDE U FINALU! Dalilin otac čuo da se pomirila s Carem, brutalno izvređao ćerku i otkrio PLANOVE za Dejana

Huso Mujić nema lepe reči za ćerkin postupak u Zadruzi.

Dalila Dragojević se ponovo pomirila sa Filipom Carem iako su se prethodnih dana izvređali kao nikad pre, a tim povodom se oglasio njen otac Huso Mujić koji se iznenadio kada je čuo da je njegova ćerka ponovo prešla preko svega i njen postupak najoštrije osuđuje.

"Nisam gledao, nisam video da su se pomirili, ni ne zanima me. Ne znam više ni kako da komentarišem te uvrede, šta vredi komentarisati to. Osuđujem ponašanje, to nije normalno što oni rade. Ja nemam nikakve veze s tim, ni ja, a ni moja familija", rekao je Huso na početku razgovora, pa otkrio kako bi posavetovao Dalilu da je sada u mogućnosti da to uradi.

"Šta vredi savetovati, već jesam, ali to ne vredi ništa. Do nje ne dolazi ništa. Ne znam zašto se miri s njim stalno. Nije nikako dobro. Sramotu još veću dobijam i goru. Sad tek čujem da su se pomirili, a rekla je da to nikada neće uraditi. Car me ne zanima uopšte, to je jedan hohštapler i kriminalac, on svakoj devojci upućuje uvrede. Sili se nad slabim od sebe", smatra Dalilin otac, koji je istakao da ne bi došao da podrži ćerku ni kada bi osvojila Beograd.

"Planirao sam da dođem u Beograd kada je bila prva tužba, ali sada nema potrebe da dođem. Ne bih došao da podržim Dalilu ni da osvoji Beograd, a kamoli prvo mesto. Neću doći ukoliko Dalila bude u finalu. Car joj je važniji i od oca i od majke. Da su mene pitali, ona ne bi ni otišla u rijaliti", rekao je on, a onda je spomenuo i Dejana Dragojevića.

"Dejana mi je žao, on ponovo pravi probleme. Dejan je poseban čovek, on je prva liga. Mnogo ga napradaju, on ne voli nepravdu. Voleo bih da Dejan pobedi. Videćemo se on i ja, čekam ga u Šepku, videćemo se on i ja ako Bog da", zaključio je Huso Mujić.

