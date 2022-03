BIKOVIĆ JE BIO OPČINJEN SVIREPO UBIJENOM PJEVAČICOM! Priznao i da je KRAO - "Onda je krenuo organizovani kriminal"

Proslavljeni glumac Miloš Biković otkrio je u koju je našu poznatu pjevačicu, koja je tragično ubijena, bio zaljubljen.

Miloš Biković koji trenutno uživa u ljubavi s pravnicom Ivanom Malić, otkrio je koje su djevojke bile njegova fantazija kada je bio klinac.

"Na Ejpril O Nil. To mi je bila prva fantazija, kad sam bio klinac. Imala je onaj žuti kombinezon. Sa domaće javne scene sam se ložio na Kseniju Pajčin", rekao je Biković u emisiji ''Amidži šou'' i otkrio da li je sujeveran:

"Nisam, čak mi često govore, znaš tako kad sretnem neke ljude: 'Idi da vidiš, bacila ti je magiju sto posto. Ti si izložen, tebi bacaju magije'. Ja vjerujem u to da se energija vraća, šta siješ to i žanješ, i vjerujem u Bogu tako da se to elimiše. Bilo bi mi čudno da vjerujem i u jedno i u drugo.

Biković je priznao i da je najveću glupost napravio kao klinac kada je krao u prodavnicama hranu.

"Krao sam. Sad se to ne zove glupost, sad se to zove biznis ili politika. Uđem kao klinac u neki supermarket uzmem stvari i izađem. Imao sam 3-4 godine i nije mi bio jasan taj koncept novca... Par puta sam tako uradio, moje društvo provalilo i onda je krenuo organizovani kriminal, naručivanje i to", priznao je Miloš Biković koji je ispričao i kako se tukao s Nemcima na Tajlandu.

Pjevačica Ksenija Pajčin 2010. godine, 16. marta svirepo je ubijena u svom stanu, a usmrtio ju je dečko Filip Kapisoda, koji je potom oduzeo i sebi život. Vijest o ovom zločinu potresla je čitavu javnost.