SEBI BIH ODVALIO ŠAMARČINU! Miloš Biković sada nikada ne bi naterali na ovakvu promenu - "TUKAO bih tog klinca"

Miloš Biković postao je jedan od naših najpoznatijh glumaca mlađe generacije, a na filmskoj i televizijskoj sceni prisutan je već 18 godina.

Uloga Tirketa u filmu "Montevideo" zasigurno je proslavila Miloša Bikovića, ipak to nije njegova prva uloga iako mnogi misle da jeste.

Prvu veću ulogu Miloš Biković dobio je u seriji "Stižu dolari", kada je imao svega 16 godina. Biković je tumačio sina Dragana Jovanovića i Branke Pujić i u seriji je kao tinejdžer pravio razne nestašluke koji su karakteristični za te godine.

Ono što je posebno za ovaj lik jeste da je imao neobičnu frizuru - nekoliko puta tokom snimanja serije kosa mu je bila farbana, te je u nekim kadrovima imao crvene, a u drugim ljubičaste pramenove.

"Mislim da me, da sam znao da stvari funkcionišu tako kako funkcionišu, nikada ne bi naterali da nosim onu frizuru. Nikada! Kada sebe gledam na TV-u, tom klincu bih odvalio šamarčinu. Toliko iritantno dete. Ali to je bila poenta. Čudno je kada vidiš, šta to sa dečkom nije u redu, kada ima takvu frizuru?", prokomentarisao je pre nekoliko godina Biković svoj glumački angažman u ovoj seriji.

Taj lik, bez obzira na smešnu frizuru, otvorio mu je vrata za dalju karijeru. Nakon ove serije, završio je i u seriji "Bela lađa", da bi mu se otvorila sva vrata, i krenuo je u saradnju sa Draganom Bjelogrlićem. Prvo je imao malu ulogu u seriji "Vratiće se rode", nakon čega je i zaigrao na filmu. I to kakvom.

Bjela mu dodeljuje ulogu Aleksandra Tirnanića Tirkea u filmu Montevideo, Bog te video i ostalo je istorija.

Miloš Biković uživa u ljubavi s lepom Ivanom Malić, a nedavno je u medijima odjeknula vest da je navodno odlučio da se ženi!

