HRANITELJKA MI JE KOPČOM KAIŠA OTVORILA LOBANJU! Ispovijest Pinkove voditeljke ledi krv u žilama - Milica prošla PAKAO!

Milica Kemez otkrila jezive detalje svog odrastanja.

Izvor: RED TV/screenshot

Bivša učesnica Zadruge i voditeljka Red televizije Milica Kemez je još u toku rijalitija otkrila svoju tešku životnu priču.

Milica i njena sestra Mirela ostavljene su kao male u Domu za nezbrinutu djecu, kasnije su život nastavile u hraniteljskoj porodici, a sada je u emisiji "Ispovijesti" rijaliti zvijezda otkrila nove potresne detalje.

"Kad je umro deda, kojeg smo sestra i ja malo prije toga upoznale, na sahrani sam prvi put vidjela majčinu sliku na grobu, do tog momenta nisam znala kako ona izgleda. Žena iz hraniteljske porodice kojoj smo pripale nam je rekla da majka nije ona koja te rodi, već ona koja te čuva. U početku nam je spremala kolače, što je, nakon hljeba i masti koje smo dobijale u domu, bio specijalitet. Postajalo je sve gore i gore, ta žena Vesna je imala 100 kila, oblačila se i izgledala kao muško", kroz uzdahe je ispričala Milica.

"U školi sam prvi put osjetila diskriminaciju, jer taj socijalni život kod nas nije bio aktivan, nismo slavile rođendane, niti išle na njih, a ni kod nas niko nije dolazio. Odlaženje u školu sa masnicama i modricama, a neka djeca su znala i da se rugaju. Sjećam se da sam krila ruke iza leđa, jer sam krila modrice. Žena koja ima sto kila bilo čime da te udari to je... Uglavnom kaže: 'Biraj tamo kaiš koji ćeš i tako udari nas čime god. U jednoj emisiji sam pričala da imamo i ožiljke po glavi od otvorenih rana od kaiša. Sve je to jako mučno", pričala je ona.

Izvor: YouTube/Red TV

Milica dodaje i da ona i sestra nisu znale odakle su im roditelji, ali su znale imena. Takođe, navela je da ih je jako boljelo što ih nikada niko nije potražio.

"Preko neke dalje rodbine smo saznale da nam je majka mrtva već 10 godina, a otac u zatvoru. U tom trenutku mi se srušio cijeli svijet. Sva ona pitanja koja spremaš godinama za njih odjednom više ne postoje, sve pada u vodu. To je defekt koji se ne vidi. Kad nekome fali ruka, noga, ima neku manu, to je vidljivo, opipljivo, ovo ne vide obični ljudi. Taj defekt je mene pratio kroz cijeli život, kroz veze, posao. Često sam te šablone prenosila na svoje ponašanje. To su mogli da vide oni koji su me pratili dok sam bila u rijalitiju. Konstantno bila u potčinjenoj ulozi, u ulozi žrtve, uvijek sam se osjećala manje vrijednom. Jedino što će moći da mi nadomjesti sve to je možda sutra moja porodica i dijete koje rodim", ispričala je Milica.