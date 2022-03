KONSTRAKTA ODGOVORILA SARI JO: Pobjednica se hitno oglasila posle pjevačicine objave! Imala je kratku ali jasnu poruku

Pobjednica Beovizije se oglasila nakon što je Sara Jo objavila svoj komentar o Beoviziji.

Izvor: RTS/Screenshot

Nakon dva dana od finalne večeri muzičkog takmičenja Beovizija, gdje je pobjedu odnijela Konstrakta, oglasila se Sara Jo koja je završila na drugom mjestu, i za dlaku izbjegla da baš ona predstavlja Srbiju u Torinu.

Ona je napisala da joj je žao što nije ona pobjednica ali da koleginicu Konstraktu podržava, divi joj se i smatra da je ovo odličan izbor.

"Naravno da mi je bilo žao što mi je "promakla" prilika da ove godine predstavljam svoju zemlju, i to u svojoj voljenoj Italiji ali, iz ove perspektive, jedini pravi poraz bi bio da svoju zamisao nisam izgurala do kraja, a zatvaram ovo poglavlje kao jedno od najvrijednijih iskustava do sada, sa nastupom na koji sam itekako ponosna i sa potvrdom da je to jedino mjesto gdje se osjećam kao svoja na svome. A ono što ste mi vi pružili neću nikad zaboraviti! Takođe, najiskrenije čestitke magičnoj Konstrakti, koja nije bila sinonim za autentičnost samo na Pesmi za Evroviziju, već tokom čitave svoje karijere. Nastavi da nas inspirišeš i podsjećaš koliko je lepo biti beskompromisno svoj", napisala je Sara na društvenim mrežama.

Njena objava oduševila je i Konstraktu koja joj je vrlo brzo odgovorila.

"Sarita, blago nama što te imamo", napisala je umjetnica uz emotikon srca.

Konstrakta odgovorila Sari Jo

Izvor: Printskrin, Instagram/sarajoofficial

Podsjetimo, Konstrakta čije je pravo ime Ana Đurić predstavljaće Srbiju na ovogodišnjoj Evroviziji sa pesmom "In corpore sano".

Pogledajte pobednički nastup: