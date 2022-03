DŽONI DEP KUPUJE KUĆU U SRBIJI? Glumac već izabrao nekoliko lokacija, a oduševio se kada je čuo KO bi mu bio KOMŠIJA!

Slavni glumac obožava Srbiju.

Slavni holivudski glumac Džoni Dep, koji je već nekoliko puta rado dolazio u Srbiju gde je uvek sjajno dočekan, navodno je rešio da svom spisku luksuznih nekretnina doda još jednu, i to u našoj zemlji.

Čuvena zvezda je prilikom svoje poslednje posete Beogradu za Sretenje ove godine, kada je odlikovan Zlatnom medaljom za zasluge Republike Srbije za izuzetan doprinos našoj zemlji u njenim naporima za širenje i unapređenje lokalne umetničke zajednice, posetio i Kosmaj.

Kako piše Kurir Stars, s prijateljima je boravio na nekoliko lokacija na ovoj srpskoj planini kako bi, kako se navodi, pogledao kuće i placeve na kojima bi sagradio nekretninu, jer želi da je ima baš u našoj zemlji, za koju je izuzetno vezan.

"Džoni je hteo i prošli put, kada je boravio u Srbiji, da obiđe Kosmaj. Čuo je sve najlepše o tom delu Srbije. Tada nije stigao, ali je rekao prijateljima da to mora da učini kad bude dolazio sledeći put. U gustom rasporedu našao je nekoliko sati, pa je obišao nekolicinu kuća i placeva. Posebno se oduševio kada je čuo da se tu skućio i Novak Đoković, kojeg on baš poštuje. Nekoliko placeva mu je baš privuklo pažnju, jedan blizu Novakovog imanja, pa je rekao saradnicima da se pozabave time dok on opet ne dođe u Beograd. Inače, pošto je sada imao malo više vremena nego prošli put, posetio je i nekoliko restorana, gde je sedeo i fotografisao se s prijateljima", tvrdi izvor pomenutog lista.

Na Kosmaju, pored Đokovića, kuće imaju Karići, porodica Njegomir, Nikola Kojo i drugi.

