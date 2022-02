ISPOVIJEST ĆERKE JASNE ŠEKARIĆ O SKANDALU S EGIPĆANINOM: Tražio je 75.000 eura da se odrekne NAŠE ĆERKE!

Lea Šekarić, ćerka legendarne olimpijske šampionke Jasne Šekarić, sa ćerkicom Sofi napustila je Egipat i vratila se kod majke u Srbiju, a sada je detaljno ispričala kako je izgledao njen život prethodnih mjeseci i zašto je ostavila oca djeteta Egipćanina Sajeda Abubakra

Izvor: Starsportphoto, Privatna Arhiva, Instagram

Naime, Sajed poznatiji kao Mado King javno je pričao da je Lea otela njihovu ćerku, dok je ona za Kurir iznijela šokantnu tvrdnju da je njen partner tražio novac, i to 75.000 eura, da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava vezanih za malenu Sofi.

"Otišla sam u Egipat vođena emocijama ka ocu mog djeteta i vratila se vođena emocijama ka svom djetetu. Davala sam bezbroj prilika toj vezi iako mi je bilo teško da priznam da on nije osoba kakvom mi se predstavljao. Rasla sam uz majku, koja je, iako razvedena i vrhunski sportista, uvijek davala primjer osobe kojoj lijenost i prepuštanje životnim okolnostima nisu opcija",počela je priču Lea za Srpski Telegraf i Republika.rs i priznala kako su izgledali njeni trudnički dani, kao i život van Srbije

"Tokom drugog stanja, kao i porođaja, imala sam podršku ženskog dijela porodice. Mama i tetka su došle u Hurgadu da budu s nama i majka je u potpunosti finansirala naš život i moje kontrole, kao i porođaj. S ove pozicije to može da se smatra greškom jer od tog momenta jedini izvor prihoda koji smo imali u toj vezi su sredstva koja su davali moji roditelji, dok je on bio potpuno nezainteresovan da preuzme odgovornost i potraži posao kojim bi mogao da nas izdržava. Shvativši da, kao stranac u Egiptu, imam izuzetno male mogućnosti da se zaposlim i djetetu omogućim uslove za život kao u svojoj zemlji, odlučujem se za povratak u Beograd. Iskreno rečeno, došle su do izražaja velike razlike koje imamo i on sigurno nije osoba s kojom bih mogla da provodim dane svog života".

"Otac mog djeteta je bio upoznat i saglasan s mojim i djetetovim odlaskom za Srbiju i potpisao je sve papire potrebne za dolazak u Srbiju i registraciju djeteta kao srpskog državljanina. Ali s našim odlaskom doživio je otrežnjenje jer je izgubio priliv koji je moja porodica omogućavala, pa je zatražio 75.000 eura da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava (kada je dijete u pitanju). Znači, on je procijenio da naše dijete vrijedi 75.000 eura. Napominjem da ocu mog djeteta nijednog momenta nije rečeno da neće moći da vidi svoju ćerku. On zna na kojoj smo adresi i samo je potrebno da prije toga izvadi putne isprave. U cilju zaštite svog djeteta, što njenom ocu, očigledno, nije bio prioritet, po ovom pitanju se više neću oglašavati",rekla je Lea.