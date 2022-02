"OVA BRUKA MORA DA SE OPRAVDA": Isplivale najintimnije tajne Jelene Karleuše i Duška Tošića! Ovome se niko nije nadao

Duško je bio uporan, i uspio u onome što mnogi nisu.

Izvor: Mondo/ Petar Stojanović

Jelena Karleuša i Duško Tošić godinama unazad pune medijske stupce, a o njihovom bračnom životu spekuliše se na svim nivoima. Međutim, oni ne pridaju previše značaj tome i gledaju da svoju intimu i porodicu zadrže najbolje što mogu.

Iako se o njihovom životu iznose mnoge istine, ali i laži, većina se ne sjeća da su nekada važili za jedan od najlepših i najskladnijih parova, a i kako su govorili o svom upoznavanju i ljubavi.

U avgustu 2006. godine ovaj par je objelodanio svoju ljubav, i to samo mjesec dana nakon što je Jelena okončala vezu sa jednim beogradskim biznismenom. Govorilo se da je fudbaler danima obigravao oko pjevačice, slao joj poruke ali i cvijeće na njenu adresu na Bežanijskoj kosi. A kako je Jelena važila za najpoželjniju djevojku naše scene, Tošić je u svakom trenutku imao jaku konkurenciju.

Šuškalo se i da je golman Vladimir Stojković bio ludo zaljubljen u Jelenu, da joj je slao cvijeće i poklone, ali ga je ona potpuno ignorisala. Ipak, sa Duškom je bilo drugačije.

Ona je u to vrijeme viđena kako u društvu predsjednika Tošićevog tadašnjeg kluba iz VIP lože prati jedan meč, a pisalo se i da je Duško toliko zaljubljen da je jednom prilikom privatnim avionom doletio u Beograd samo da bi vidio svoju djevojku i odmah se vratio u Francusku.

Jelena je jednom prilikom otkrila kako je došlo do ljubavi između nje i Duška, i da možda ništa ne bi bilo da fudbaler nije bio tako uporan.

"Obično sam ja bila ta koja je birala muškarce, ali kada je reč o Dušku, on je bio taj koji je mene izabrao i nije odustao. Ja sam neko ko je na prvu loptu odbojan, agresivan i malo koji muškarac je prelazio preko tog mog vrlo agresivnog stava, ali on je zacrtao svoju priču", rekla je Jelena jednom prilikom.

Jelena Karleuša

Izvor: Instagram / karleusastar

"On je bio jako uporan. Prvo sam 'zgrešila' s njim, a onda sam na Guglu proverila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla: 'Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda'", rekla je tada pjevačica i dodala:

"Šalu na stranu imala sam sreću da imam pored sebe dobrog i kvalitetnog čovjeka koji mi se nije miješao i nije me sputavao u ovom mom ludilu – isterivanju pravde", ispričala je Jelena.

Dvije godine kasnije odlučili su da se vjenčaju, a ubrzo su i proširili porodicu naslednicama Atinom i Nikom, a evo kako je izgledalo njihovo vjenčanje:

U svom braku prošli su 'sito i rešeto', a Jelena je jednom orilikom otkrila da se zalagala mnogo kako bi brak opstao.

"Petnaest godina se borim da sačuvam brak. Mislim da su uvek žene te koje se više zalažu za tu instituciju, kako braka, tako i porodice. Takve smo životinje", rekla je nedavno Karleuša, prenosi Svet.

