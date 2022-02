NAJVEĆI ZAVODNIK NA IVICI PONORA: Slabi živci ali veliki šarm! Za njega se žene bore, a večeras se sve može promeniti

Ivan Nešković večeras može napustiti rijaliti.

Izvor: Kurir televizija

Večeras od 22.45 sati na Kurir televiziji gledamo uživo izbacivanje iz Bar-a, a među takmičarima koji se bore za opstanak nalaze se Ivan Nešković, Sven Vdlja i Aleksa Barudanov.

Neko od njih će večeras napustiti Bar i izgubiti pravo da se dalje bori za glavnu nagradu, koja u ovom trenutku iznosi 25.000 evra, ali ukoliko se budu dobro ponašali mogu je vratiti na prvobitnih 30.000 ali može se i još sniziti, sve je u njihovim rukama.

Ivan Nešković definitivno je jedan od učesnika koji je privukao veliku pažnju, posebno ženskog dela barovaca, ali i publike.

On je u svom predstavljanju otkrio da je vrlo nemirnog duha i da su roditelji prošli razne situacije sa njim. Došao je bez ikakvog iskustva u ugostiteljstvu, ali je znao da će biti glavni zavodnik.

"Ono što garantujem jeste da će me žene voleti, to je sigurno. Devojke, nisam za priču, ja sam za akciju", govorio je Ivan tokom predstavljanja, a baš to je i pokazao u prvih par sati rijalitija.

Pogledajte 01:09 Političar švaler! Spreman za s*ks u rijalitiju! Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Ivanu je prva za oko zapala misica Sofija Una Manić, te su već prvu noć završili zajedno u krevetu. Između njih je bilo svega, emocija, nežnosti ali i svađa.

Ivan je pokazao da ima kratak fitilj i da lako plane, pa je jednom prilikom lomio i krevet u spavaćoj sobi.

Ivan lomi krevet u trenutku besa

Izvor: KURIR TELEVIZIJA/printscreen

Međutim, raskinuli su pre nego što je Sofija Una napustila rijaliti, a čim joj je video leđa odmah se bacio na zanosnu Kseniju.

Pogledajte 00:12 OPA! Nova romansa u Baru! Ksenija i Ivan u krevetu, a palo i maženje! Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Sa zvezdom sajta za odrasle mu nije bilo lako, emocije su prštale među njima ali i žestoke svađe. Znali su usred noći da se posvađaju da se ceo stan ori, raskidali su nekoliko puta, a onda je doživeo šok kada se Sofija Una ponovo pojavila na vratima Bara.

Pogledajte 03:13 Sofija Una ušla u Bar i sve ostavila bez teksta Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Ivan nije mogao da joj odoli, pa je ponovo pokazao nežnost prema njoj zbog čega je Ksenija odlepila, a Sofija Una je bila presrećna jer je ona ušla sa razlogom da, kako kaže, razotkrije prava lica barovaca, što joj ide odlično.

Sofija Una i Ivan Nešković

Izvor: Kurir TV printscreen

Ivan je ove nedelje nominovan, a da li će dobiti otkaz u Baru i skratiti svoje muke sa ženama ili će ostati u ovom trouglu, ostaje nam da vidimo.

