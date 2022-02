JUČE SAM BILA NA KONTROLI, SVI SU UZ MENE: Đanijeva Slađa otkrila kako se oseća nakon teške operacije - Nije jednostavno

Đanijeva supruga se oporavlja kod kuće.

Supruga pevača Radiše Trajkovića Đanija, Slađana Trajković, operisana je pre nekoliko dana nakon što joj je otkriven tumor bubrega.

Slađa je izašla iz bolnice i oporavlja se kod kuće od teške operacije, a cela porodica prolazi kroz dramu otkako su saznali za njeno zdravstveno stanje. Ipak, Slađa kaže da je dobro i da joj je najvažnije da je najgore prošlo i da joj je glava na ramenima.

"Super se osećam, hvala Bogu, super sam zaista. Juče sam bila na kontroli, sve je u savršenom redu. Svi su uz mene, naravno, cela porodica, divni su prema meni, čudno je možda reći, ali ja se stvarno osećam prelepo", rekla je Đanijeva supruga.

Otkrila je da se neprijatno iznenadila kada je u novinama pročitala da joj je dijagnoza katastrofalna, kao i da su joj šanse za dug život ravne nuli, ali Slađana je te tvrdnje demantovala.

"Malo smo svi šokirani naslovima koji kruže po novinama, ja sam malo i oguglala, ali naslovi pojedinih izdavača i urednika su mi van svake pameti. Ne shvataju da ja imam i porodicu, starije ljude u porodici, kao i dete od 16 godina koje mora da čita te naslove. Da su istiniti - pa i da razumem, ali to je sve užasna izmišljotina. Baš sam sinoć imala bespotrebnu traumu sa Sofijom, ona je devojčica u pubertetu, 16 godina, ide u školu, kaže: 'Mama, treba neko da me pita, šalje poruke, da me sažaljeva bez potrebe, kad ja znam da tebi nije ništa...', što i jeste tako. Ja nisam ni obratila pažnju, ali užasan mi je taj naslov", ispričala je.

Kako kaže, proces oporavka ide kako treba i neizmerno je zahvalna celoj svojoj porodici, koja se ne odvaja od nje.

"Ništa nikada nisam slagala, odmah sam rekla kako stvari stoje, ali ne volim kad se dodaju gnusne laži na priču. Verujete mi, stvarno se super osećam. U savršenom redu se oporavljam, hvala Bogu. Kad operišete zub i izvadite ga, pa nije jednostavno, a kamoli ova operacija... Takva je procedura, nije jednostavno, ali ne kukam uopšte, nema potrebe da klonem, okružena sam decom, unuci, drugo na putu... Šta ćeš bolje? Glava je na ramenima, sve ostalo je iza mene", poručila je iskreno Slađana Tajković.

