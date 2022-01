Katarina Živković dotakla se posla, privatnog života koji vešto krije od javnosti, ali i priča o koleginici koja je kako se pričalo minira.

Izvor: Pink screenshot

Živkovićeva je progovorila o gorućoj temi koja se vrti oko njenog imena, kada se pojavila informacija da jedna poznata koleginica namerno javlja menadžerima da Katarina ima koronu, kako ne bi nastupala po klubovima.

"Jao, Bože... To me je pitala i moja majka, zvala me pre neki dan da me pita da li postoji neka koleginica koja me minira. Ne! Videla sam to negde, pročitala sam tekst, ali se nisam izjašnjavala povodom istih", poručila je Katarina.

Ona se dotakla i svojih pratioca na društvenoj mreži Instagram, te otkriva s kojim pitanjima se najčešće susreće.

"Dosadno mi je kad me pitaju kada ću da se udam! Ima svega, ima svakakvih pitanja, ali ja ne komentarišem svoj privatan život, to ljubomorno čuvam za sebe, ali kako bi realno bilo ko od nas funkcionisao da nema neku osobu koju tako ludo voli? Krenimo od toga, ostalo ne bih komentarisala", istakla je Kaća i dodala:

Vidi opis PRIČALO SE DA JE KOLEGINICA NAMERNO MINIRA! Kaća Živković otkrila istinu - "To me je i majka pitala" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/katarina_zivkovic_official/printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Svašta me pitaju. U poslednje vreme me često pitaju i za moj posao i moju muzku, jer u poslednje vreme se vidi da se tu nešto sprema, ali dosta ljudi zanima zašto sam toliko mršava. Da nisam mršava, bilo bi: 'Zašto si tako debela?' Pa onda zašto ovo, zašto ono... Pa, zato što mi se može", zaključuje Živkovićeva u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".