DRAGANA MIĆALOVIĆ ODLAZI IZ "IGRE SUDBINE": Glumica otkrila da će igrati sa Slobodom, progovorila i o zetu Vojinu

Dragana Mićalović neće biti deo nove sezone popularne serije, ali već ima novi angažman.

Izvor: Instagram/hipokampelefantokamela

Dragana Mićalović, koja je jedna od omiljenih likova u seriji "Igra sudbine" u kojoj tumači lik Une Hristić, oprostiće se od nove sezone popularnog formata kojai prati porodice Ožegović i Kanački.

Dragana je otkrila da ne nastavlja snimanje serije, ali ne želi da detaljiše šta će se dogoditi s njenim likom i kako će nestati iz priče. Ipak, priznaje da se sa Unom srodila, jer imaju puno dodirnih tačaka.

"Una i ja kroz život vodimo neke slične borbe. Una je takođe odrasla u porodici koja joj je pružala neizmernu ljubav, ali je i osetila najveći gubitak koji je mogla da zamisli", iskreno je rekla Dragana.

Za razliku od mnogih, glumica ima želju za stalnim napretkom i usavršavanjem, pa je odlučila da, pored svih obaveza i projekata, upiše i Fakultet savremenih umetnosti.

"Ceo život se vodim mišlju da je sve u dobroj organizaciji. Međutim, ili me život demantuje ili ipak nemam dobru organizaciju. Proteklih par godina vrlo mi teško ide uklopiti sve. Odricanje je sastavni deo ovog posla, pa tako i ovi izbori nose veliku težinu. Prošlog semestra nisam bila redovna, zbog rada na predstavi 'Neki to vole vruće', čija me premijera očekuje početkom februara u Nišu. Ali radujem se i jedva čekam da se vratim svojoj klasi", kaže Dragana kojoj su porodica i prijatelji najvažniji u životu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede s njima.

Publiku očekuje mnogo projekata kada su njene uloge u pitanju, ali i jedan poseban gde se pojavljuje sa sestrom Slobodom.

"Počinjem sa snimanjem nove serije u februaru. Vrlo se radujem, sjajna ekipa je u pitanju, vrlo zanimljiv scenario. Još uvek ne smem da otkrivam detalje, ali uskoro ću moći. Premijera predstave u kojoj glumim čuvenu Merlin Monro i, naravno, studije. Tu je i nova sezona serije 'Tajne vinove loze', gde se Boba i ja pojavljujemo u istoj seriji, ali ne i istim scenama, jer ja igram prošlost, Bobinu majku Milicu, kada je Vera bila mala", kaže glumica.

Dragana je otkrila da u njenom životu trenutno postoji jača polovina, ali o tome ne želi da priča, kao što nikada nije ni želela da otkriva privatne stvari. Ipak, kada je u pitanju njena sestra Sloboda, tu je već nešto otvorenija.

"Najlepše na svetu je biti sestra Slobode i Mirjane", kaže Dragana, a na pitanje da li joj zet Vojin Ćetković daje savete otkrila je: "Apsolutno. Njegovi saveti su mi beskrajno važni i korisni".

