BILA NA IVICI SAMOUBISTVA ZBOG OCA! Teniserka imala je 120 kila, a sada je usledila nova DRAMA: "Boli me ovo"

Čuvena teniserka Jelena Dokić bila je na vrhuncu karijere između 1999. godine i 2008. godine, kada je potpuno ispala sa VTA liste. Slovila je za najlepšu teniserku svih velikih svetskih turnira, a onda je sve krenulo nizbrdo.

Bivšoj teniserki Jelena Dokić svi su predviđali veliku uspeh u karijeri, ali ju je u tome sprečilo mnoštvo nemilih događaja. Posednji među njima joj je slomio scre. U maju prošle godine u medijima je odjeknula vest kako se ona navodno udala za dugogodišnjeg dečka Tina Bikića, a sada je Jelena na svom Instagram profilu napisala kako su se njih dvoje rastali, posle skoro 19 godina ljubavi.

"Posle skoro 19 godina, Tin i ja smo odlučili da se razdvojimo. Ponekad se takve stvari dešavaju, ljudi se prosto raziđu. Molim vas da se uzdržite od loših komentara o nama i naših 18 i po godina koje smo proveli zajedno. Negativni komentari nikome ne pomažu, posebno ne meni. Lagala bih kad bih rekla da sam dobro, ali ću dati sve od sebe da zacelim svoje rane i da se oporavim i da procesuiram ovaj bol i traumu i ako ništa drugo, umreću pokušavajući", napisala je ona i dodala:

"Dala sam ovoj vezi sve, svoje srce i dušu, toliko sam se borila do kraja, ali na kraju nije bilo dovoljno, ali se nadam da me još uvek čeka sreća i ljubav negde tamo. Ovo je teško, boli me, povređena sam, izgubljena i trenutno je sve u tome, da ustanem iz kreveta ujutru. Moraću ponovo da naučim da hodam, pre nego što budem mogla ponovo da trčim, kada je u pitanju ljubav i sreća, ali daću sve od sebe ovom procesu izlečenja. Borac sam i boriću se do kraja. Moja snaga volje da idem dalje i živim ponovo će biti na ispitu, ali sam to prošla i ranije, pa se nadam da ću opet uspeti.

Poštujte moju privatnost, za sada neću davati više komentara. Tinu želim sve najbolje i nadam se da će pronaći ono što traži. Hvala mojoj porodici i svim onim koji su mi uputili telefonski poziv. Vaša dobrota mi mnogo znači. Volim vas sve i vratiću se nadam se jača i na mnogo bolje mestu".

Uspesi su se ređali, a najveći uspeh ostvarila je kada se našla na 4. mestu VTA tabele. Jelena je smatrana za buduću tenisku kraljicu krajem prošlog veka, onda kada su Štefi Graf, Monika Seleš i mnoge druge igračice bile pri kraju svoje ere dominacije. Međutim, preko noći krenulo je sve u lošem smeru, nevolje u njenom životu i loši momenti neprestano su se događali.

Krajem 2002. godine dolazi do brojnih sukoba sa njenim ocem Damirom, što se odražava i na terenu. Sudeći po pričama mnogih sve je palo u vodu onda kada joj se kao prepreka na putu pojavio niko drugi nego sopstveni otac.

"Borila sam se sa teškom depresijom dve godine. Nekoliko meseci nisam igrala tenis... Imala sam probleme sa svime - kilažom, mentalnim stanjem... Baš sam teško živela u tim trenucima. Ali sam se trudila da verujem, a Bog mi je bio prioritet", ispričala je jednom prilkom Dokićeva koja je u jednom momentu doživela potpuni psihički pad i mislila da se više nikada neće izvući iz svega što ju je snašlo. U međuvremenu je napisala i knjigu.

"Ljudi misle da možeš da se otarasiš posledica maltretiranja, ali ne ide to tako. Borila sam se sa užasnom depresijom, bila sam na ivici samoubistva. Knjiga se zove 'Nesalomiva', ali on me je na kraju umalo slomio. Samo mi je trebalo nekoliko reči utehe, da me neko pita kako mi je, ali nikoga nije bilo", rekla je tada teniserka.

"Svi su videli kakav mi je otac, kako se ponaša, svi su znali za incidente na Vimbldonu, US Openu, Australijan Openu... I, samo kada to uzmete u obzir, pomislite da će vam neko prići i pitati vas kako se držite. Ma, samo jedna lepa reč bi bila dovoljno, ali njen nije bilo. Takođe, nisam razumela ni medije. Jer, od svega što je on radio, oni su pravili priče o tome kao da se radi o nekakvoj šali. Incident na Vimbldonu sa zastavom, pa US Open... Bio je u naslovima, često smešnim. Ali, ništa nije bilo smešno u tome što je jedna 14-godišnja, 15-godišnja devojčica sa takvom osobom morala da ide kući", ispričala je po dolasku u Srbiju Jelena.

Usred čitave ove situacije, usledili su i zdravstveni problemi sa štitnom žlezdom zbog koje je krajem 2018. godine imala 120 kilograma.

Hrabro je odlučila da se sa problemom suoči u oktobru 2018. godine.

Za samo četiri meseca uspela je da skine neverovatnih 40 kilograma, a u svemu joj je najveću podršku pružao tadašnji partner Tin Bikić, sa kojim se sada rastala.