BIVŠA ŽENA HELENINOG MUŽA PROGOVORILA - "Sad može da popunjava gde treba, ne podnosim ga! Sve ću da ispričam o njima"

Nekadašnja voditeljka Parova Jelena Dimitrijević prvi put se oglasila nakon što je njen bivši suprug Dragan Aleksić stupio u brak sa Helenom Topalović.

Izvor: Instagram/helena_topalovic/_jelena_dimitrijevic

Jelena je otkrila da sa ocem njenog deteta nije u dobrom odnosu i da je bajka koju ćerka Milana Topalovića prikazuje na društvenim mrežama ne zanima. Na početku intervjua supružnicima je poručila:

"Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom".

Jelena je zatim odgovorila na pitanje kako to dajoj se bivši oženio Helenom, te otkrila da je spremna sve da ispriča pred kamerama.

"Prihvatila je ona njega i on nju, mene to ne zanima. Ne tolerišem ružno i nedolično ponašanje oca prema detetu. To ne prihvatam ni od jedne ni od druge strane. To što imam da ispričam, reći ću isključivo pred kamerama, pozovite me u 'Sceniranje'", rekla je Jelena za Kurir i otkrila dali smatra da je to brak iz koristi, kao su pojedini nagađali.

"Mislim da ljudi bolje znaju nego ja. Ne znam da li Gago (Dragomir, prim. aut.) zaista ima novca. Čovek nije iz Dubaija, nema milione, koliko ja znam, naš brak nije bio iz koristi", rekla je Jelena i otkrila u kakvom je sada odnosu sa bivšim:

"Odnos, šta to beše? Mislite, seksualni ili ljudski? Mi se ne odnosimo, mi se zapravo ne podnosimo. Prema meni nema nikakve obaveze. Kad smo bili u braku, ispunjavao je, sad može da popunjava tamo gde treba".

Jelena je ispričala i čime se ona sada bavi.

"Pre svega zdravim životom, svojim detetom i uspešno prodajem garderobu u zemlji i inostranstvu. Na mom Instagramu je kompletan izveštaj mog rada. Ovo je prvi i poslednji put da pričam o bivšem, a o svojim poduhvatima ću vrlo rado", istakla je ona, a na pitanje kakav je njen ljubavni život kratko odgovorila:

"To nikad niko neće znati. Kad se budem udavala, bićete obavešteni, jer ja ne krijem muža".