ŠOK U BEKSTEJDŽU U ZVEZDAMA GRANDA! Pevač Sašine reči nikad neće zaboraviti - "Prišao mi je nakon ispadanja..."

Uroš Živković se prisetio svojih početaka.

Uroš Živković, koji se proslavio u takmičenju Zvezde Granda, jedan je od trenutno najangažovanijih mladih pevača na domaćoj javnoj sceni, a njegovi nastupi uvek su popunjeni do poslednjeg mesta.

Iako se sa sbojih 23 godine može pohvaliti uspešnom karijerom, pevač se prisetio trenutaka kada je ispadao iz pomenutog takmičenja u kojem je učestvovao nekoliko puta.

Prvi put Uroš je u petom krugu napustio Zvezde Granda, a reči koje mu je tada uputio Saša Popović pamtiće zauvek.

"Prve godine kada sam se takmičio ispao sam pre polufinala. Kada se završilo to snimanje, u bekstejdžu, došao je direktor prišao mi i kaže: 'Mali, super si sledeće godine to je to, ne boj se, spremi se i bićeš super'", ispričao je.

Već u narednoj sezoni osvojio je visoko drugo mesto, ali ne krije da se i tek kako pripremao za taj uspeh.

"Kroz tih godinu dana dosta se toga promenilo, tada sam i mutirao tako da pamtim to i baš mi je dao vetar u leđa. Sledeće sezone sam došao spreman, baš sam došao nabrijan", iskren je bio Živković.