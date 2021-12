"DOŠLA U PATIKAMA I BEZ PARA": Saša Popović spasao karijeru poznate pevačice! Danas je zvezda a zamalo da pukne sve

Saša Popović pomogao je pevačici Indiri Radić u najtežim trenucima.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevačica Indira Radić na početku karijere izdala je dva albuma iz kojih se najbolje izdvojio njen hit "Srpkinja je mene majka rodila". Međutim, nakon velikog uspeha ona je ostala bez novca i pomoć potražila od Saše Popovića.

Saša se jednom prilikom prisetio kada je prvi put upoznao ovu slavnu pevačicu, i kako je izgledao trenutak kada je došla da potraži pomoć.

"Indiru sam prvi put upoznao na jednoj turneji u Švajcarskoj, a prvu saradnju ostvario sa njom 1996. godine. Došla je u produkciju Zam, onako u patikama, farmericama i rekla: "Je l' možete vi meni nešto da uradite, ja para nemam, ako može nešto da se uradi, uradite, ako ne, laku noć i doviđenja. Ja sam rekao da ću joj uraditi album i da se javi prvog septembra", otkrio je Saša pre nekoliko godina u emisiji na Grand televiziji.

Oni su tada snimili album na kom se izdvojila pesma "Krug", a onda je nastavila da niže hitove. Međutim, u poslednje vreme povukla se iz medija ali ima redovne nastupe. Kako je jednom prilikom rekla, odlučila je da svoje mesto prepusti mlađima.

"Toliko me je bilo u novinama, po emisijama, davala sam intervjue... Sad imam ozbiljne godine. Nemam ni povoda da se pojavljujem u medijima, a s druge strane, ima toliko mladih ljudi koji treba da nađu svoje mesto u ovom poslu i prepuštam njima to. Ja sam svoje mesto našla, hvala Bogu. Sve što od mene možete čuti to je putem pesama. A ljudima koji prate moj rad obratim se i preko društvenih mreža, opet kad imam neki povod", rekla je pevačica nedavno.

Kako je dugo nismo videli, pogledajte kako ona danas izgleda: