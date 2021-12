JA SE NAGNEM DA JE POLJUBIM, ONA VRIŠTI! Srpski glumac otkrio sve o vrućim scenama s Milicom Pavlović - "Slagali smo je"

Otišao sam u režiju i rekao im da joj kažu "neće biti poljupca"

Serija "Pevačica", u kojoj je jednu od glavnih uloga igrala Milica Pavlović zajedno sa glumcem Milošem Timotijevićem, privukla je veliku pažnju javnosti, a naširoko se priča o poljupcu pevačice i popularnog glumca.

Jednom prilikom je Milica izjavila da ju je Timotijević poljubio na prevaru, a glumac je sada detaljno objasnio kako se ta scena dogodila.

"To da sam Milicu poljubio na prevaru njena je interpretacija događaja. Ne krivim je zbog toga jer je iz njene perspektive to verovatno delovalo tako. Ja nju nisam prevario! Milica ne razume kako funkcioniše glumački posao i ne shvata da treba da se desi i ono što ne piše u scenariju", rekao je Timotijević i objasio:

"Kada je reditelj rekao: 'E ovde bi možda trebalo da se poljubite', nju je uhvatila mala panika. Probali smo, ali ona prosto nije mogla da pređe preko toga. Nisam ni krenuo da je poljubim, a kada bi dolazio taj trenutak, ona bi blokirala. Prosto, nije profesionalac i ja je razumem. Otišao sam u režiju i rekao im: 'Zaboravite sve, sad idite tamo i recite joj da neće biti poljupca'. Pitali su me: 'Pa šta ćeš da uradiš?', a ja sam im rekao: 'Samo joj recite tako'. Kada su joj to rekli, ona se opustila, krenuli smo da snimamo scenu i ja sam je samo poljubio. I to je bilo to. To jeste trik, ali nije prevara. Posle toga je vrištala, bilo joj je užasno neprijatno. Imali smo dva, tri poljupca i ona je posle svakog vrištala koliko joj je bilo neprijatno", ispričao je glumac.