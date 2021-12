"ZRAČIO SI U SVOJOJ NAJTEŽOJ BOLI": Slavica pokazala Marinkovu sliku pa rasplakala mnoge! Njene reči kidaju dušu (FOTO)

Porodica Rokvić ne može da se pomiri sa gubitkom Marinka Rokvića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Porodica Rokvić održala je pomen povodom četrdeset dana od smrti pevača Marinka, na kom je prisustvovao i njegov vanbračni sin Dario, a porodica je i dalje neutešna, posebno njegova udovica Slavica.

Ona je na svom Instagram profilu objavila detalj iz porodičnog doma, te pokazala da velika Marinkova slika krasi njenu policu, ispred nje je cveće a iza ikone, a onda mu posvetila i divne reči.

"Ne sudi mi po izgledu, ti koji se usuđuješ i da pomisliš da mi sudiš. Ne traži vlagu u oku mome jer će zbog svoje prozračnosti postati nevidljiva za pohotu znatiželje očiju tvojih. Ne trudi se da razumeš moju skrivenu tugu jer ona se ne da razumeti. Dolazi i odlazi kad joj se ćefne. Najčešće kad joj se najmanje nadaš. Prvo se plašiš prisustva njenog, pa odbacivanjem pokušaš da je otreseš, da je se rešiš. I onda kad ti se pogled sretne sa njenim prihvatiš je kao sastavni deo sebe. Tada se više ne nosiš sa njom već je sa dostojanstvom nosiš. Ne, nije to slabost, ni poraz, već jačina koja zadivljuje.", napisala je Slavica a onda dodala da je pevač celu porodicu naučio hrabrosti i da uzdignute glave budu i u najvećoj boli.

"E, to je ta tvoja snaga koju sam pokušala da pretočim u reči kojom si zračio u svojoj najtežoj boli, ljubavi moja. To je put do blagoslova koji si ostavio u amanet da ga trasiramo dalje uzdignute glave iako nesnosno boli. Gazimo, gazimo… Napred onako kako si nas učio uz pomoć svih predivnih znanih i neznanih duša", zaključila je Slavica.

Podsetimo, Marinkova smrt iznenadila je javnost. On je preminuo od raka pankreasa, a dok je trajala njegova borba nije želeo da se bilo šta iznosi u javnost već da sa svojom porodicom na miru provede poslednje dane. Njegov sin Nikola progovorio je o borbi koju su imali.

Marinko je sahranjen 11. novembra na Novom bežanijskom groblju.