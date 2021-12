ZAVRŠILA JUTARNJI, PA SA SVIMA PODIJELILA SVOJU BOL: Jovana Jeremić u suzama - "Kako si smIo da odeš bez pozdrava?"

Za Jovanu Jeremić je danas tužan dan.

Izvor: TV Pink / screenshot

Iako je u jutarnjem programu bila profesionalna, za voditeljku Jovanu Jeremić je danas tužan dan, što je sa svima podijelila na Instagramu.

Jovana je prije tri godine ostala bez bliskog prijatelja i od njega se tada oprostila emotivnom porukom uz njihovu zajedničku fotografiju, što je i danas objavila.

"Moj prijatelju, žao mi je što nisi dočekao da vidiš ono što si sam projektovao za mene. Moj prijatelj Brkić, omiljeni snimatelj, moja duša i neko ko je mene znao u dušu. Kada bi znao koliko mi fališ, nikada me ne bi napustio bez pozdrava. Tri godine bez tebe su vječnost. Ovo sam napisala u momentima najveće patnje", napisala je Jovana i nastavila.

"Kako si smeo? Kako si smio da odeš bez pozdrava?! Gde je moj saveznik iza kamere koji je uvek brinuo da li sam savršena i kritikovao me kada mi je loš dan!? Kako misliš da sad mogu da zaboravim tvoje reči u nedelju uveče da si ljut što još nisi vidio Leu, a drugi jesu?"

"Ko ti je dozvolio da prekršiš dogovor za ovu nedelju da dođeš popodne da vidiš Leu? Ja sam kriva što odmah nisi došao kada si želio. Saslušala sam te, ali te nisam čula. Za sve što dolazi, moj Brkiću, ti ćeš meni da nedostaješ. I ne, nemoj da mi kažeš da ne plačem. Plakaću uvek kad si ti u pitanju, jer si bio biser u svom poslu. Čovek među ljudima. Kada ti snimaš, ja sam uvek bila sigurna. Uvijek si umio da me zagrliš i poljubiš kad osjetiš da imam tremu od odgovornosti, da me braniš kada kuje zavijaju za mnom. Da mi kažeš: 'Ne dirajte J. J. ona je moja drugarica'. Ko će to sad da radi kad te nema? Sa kim da pijem kafu, a da imam da naučim nešto novo?! Nisi smio da odeš bez pozdrava. Nisi! Za sve što dolazi, nedostajaćeš! Sve što u budućnosti budem radila, znaj da ću posvetiti dio toga tebi, jer ću uvek biti svjesna da me jedno nevidiljivo oko posmatra i traži mane, jer si uvek želio televizijsko savršenstvo od mene. Tvoja J.J", napisala je Jovana Jeremić.