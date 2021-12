DARKO LAZIĆ SE OPET NIJE POJAVIO NA ROČIŠTU! Marina otkrila da su se ipak dogovorili: Evo koliko će novca davati za sina

Darko Lazić nije se pojavio u Osnovnom sudu u Rumi gde je u petak, 10. decembra, održano treće ročište po tužbi Marine Gagić za starateljstvo i alimentaciju.

Izvor: Instagram/gagic_marina/Printscreen/Pink TV

Darko Lazić nedavno je potvrdio da bivšoj verenici Marini Gagić za sina isplaćuje alimentaciju u iznosu od 25.000 dinara, dok bivšoj supruzi Ani Sević za ćerku daje duplo više, a to je objasnio time što Marina živi na selu i njoj je to dovoljno, pošto su troškovi tamo manji.

Uprkos njegovom što se Darko nije pojavio ni na trećem ročištu, Marina i Lazić uspeli su da se usaglase oko visine alimentacije, starateljstva i modela viđanja deteta. Ove informacije potvrdila je i Gagićeva odmah po završetku ročišta.

Ona je istakla da je do dogovora došlo usemenim putem, ali i da nije iznenađena Darkovim izostankom sa suđenja.

"Ročište je prošlo kao i poslednja dva puta, Darko se nije pojavio, opet očekivano sa neke strane, ali dobro", rekla je Marina i dodala da joj je svega preko glave.

"Dogovarali smo se oko viđanja deteta i tu se nismo složili, ali sam ja popustila jer stvarno više nemam snage, više mi je preko glave svega. I polemisali smo oko alimentacije. Moji zahtevi su bili da viđa dete u kontrolisanim uslovima, zbog njegovog ponašanje koje svi znaju kakvo je. Popustila sam jer smatrtam da toliko baš nije nesavestan da se tako ponaša pred detetom. Tu sam popustila jer nemam više snage sa njim da se raspravljam. Onda oko alimentacije, gde je on nudio 25.000 dinara sa čime se ja nisam složila. Onda je nudio 30.000 pa se ni oko toga nismo složili pa smo danas došli da rešimo, međutim, nećemo rešiti nikada", rekla je Marina i dodala:

"On je naveo da dete koje živi na selu nema tako velike potrebe kao dete koje živi u gradu. Što nema veze sa mozgom. To me je pogodilo kao majku ali dobro, izboriću se. Planiram da se uskoro preselim u Beograd i počeću da radim".

Na pitanje da li misli da će se pojaviti na sledećem ročištu, kao i da li će pristati na smanjenje alimentacije, Marina je odgovorila da su se složili oko novca.

"Darko i ja smo se u međuvremenu dogovorili i složio se sa tim da daje alimentaciju 50.000 dinara. Stvarno ne znam šta mu je taj dan bilo. Što se tiče viđanja prihvatiću njegove zahteve, dva puta nedeljno", otkrila je Marina.