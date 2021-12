IVANA HURRICANE ŽELI BIKOVIĆA! Pjevačicu ne zanima da li je ZAUZET ILI SLOBODAN - "Želim da se ZALJUBIM!"

Ivana Nikolić o Milošu Bikoviću i emotivnom statusu.

Ivana Hurricane nedavno je oduševila sve promjenom frizure koju je pokazala u jednoj emisiji, a sada je progovorila o novim poslovnim poduhvatima, te otkrila da bi u jednom od novih spotova voljela da sarađuje sa Milošem Bikovićem.

Kako je priznala, ne zanima je da li je slobodan ili zauzet, ali i ne smatra da je to za ovakav vid saradnje uopšte važno, te otkrila i da bi voljela da se i ona oproba u glumačkim vodama.

"Voljela bih da nešto radimo sa Milošem Bikovićem. Ne znam da li je on slobodan ili zauzet, ali to za saradnju nije ni bitno. Znam da tražimo glumca za novi spot, a ko će to biti odlučiće reditelj. Super bi bilo da posle Baće to bude Petar Maraš. Sviđa mi se njegov lik u 'Južnom vetru'", kaže Ivana.

"Voljela bih da dobijem poziv za nastavak serije ili filma 'Južni vetar' i vrlo rado ću se odazvati ukoliko se to desi. Pjevanje mi je profesija, a bilo bi lijepo da se oprobam i u glumi", dodala je.

Ivana je trenutno bez emotivnog partnera, ali ne krije da priželjkuje novu ljubav.

"Nemam dečka, ali daj Bože da se u novoj godini zaljubim i da se promeni moj status. Trenutno sam fokusirana na posao i rad sa mojim koleginicama iz grupe Sanjom Vučić i Ksenijom Knežević", priznala je.