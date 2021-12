POTRESNA PORUKA JELENE KARLEUŠE: U Aninim rečima čujem Divnu a ljubav kakvu je imala sa Mrkom meni je uvek falila (FOTO)

Pevačica Jelena Karleuša napisala je emotivnu poruku i javnosti otkrila do sada nepoznate detalje.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Milutin Mrkonjić sahranjen je juče u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, a njegovoj neutešnoj partnerki ani Bekuti podršku su pružile mnoge kolege. Međutim, ono što je svima privuklo pažnju jeste dolazak Jelene Karleuše i njen zagrljaj koleginici za koji se vidi da je pun ljubavi i podrške.

Ana i Jelena su se zbližile tokom snimanja emisija "Zvezde Granda" u kom su obe bile članovi žirija. Iako se znalo da su dobre prijateljice, Jelena nikad nije isticala to, a sada je odlučila da na društvenim mrežama javnosti otkrije njen odnos sa koleginicom, ali i detalje o ljubavi sa Mrkom.

Od njenih reči mnogima će krenuti suze na oči.

"U ovom životu punom borbe, loših ljudi i loših namera, malo je onih koji su učinili da se ne osećam sama. Na prste jedne ruke mogu da nabrojim moje prijatelje. Možda sam kriva za to jer sam, kako kažu, čudna. Ali ko ne bi bio na mom mestu takav, vremenom se podigne veliki zid odbrane… Taj zid je sa lakoćom preskočila Ana Bekuta. Žena za koju sam se veoma vezala jer je bila tu i u dobru i u zlu, kao pravi prijatelj. Čistog srca, ničim izazvano. U njenom glasu, pametnim rečima, podršci, često sam čula moju Divnu. Zahvalna sam joj što postoji i tužna što joj je sada teško. Upoznala me je sa Mrkom, bili su tako srećni, zaljubljeni do poslednjeg dana kao tinejdžeri, stalno su se držali za ruke, zvali me na telefon da komentarišemo i smejemo se", napisala je Jelena, a onda je dodala još detalja o aninoj i Mrkinoj ljubavi na koju mnogi treba da se ugledaju.

"On je svuda išao sa njom, podržavao je u svemu, štitio i gledao sa ponosom. Bila sam zadivljena posmatrajući ih, jer je u mom životu to uvek falilo. Bio je ponosan na nju i ona na njega. Zato u ovim teškim trenucima, reči utehe mogu biti da je velika stvar doživeti takvu ljubav, prijatelja i saputnika. Neki prožive čitav vek, a ne budu te sreće. P.s. (Znam da bi Mrka sada nešto smešno prokomentarisao i zasmejao Anu od srca, onako kako se ona uvek smejala pored njega. Nas dve smo planirale da mu otvorimo Instagram profil i da prva slika bude on kako pokazuje srednji prst svim g*vnima koja su likovala što mu je loše. To sam ja smislila, ne Ana, ona se samo smejala mojim ludim planovima. Sad kad razmislim, potpuno nepotrebna ideja Ana! On je to njima za života delima, obrazom, stavom i ljudskošću, puno puta pokazao. Ljudi kao Mrka ostavljaju trag, ovih drugih se niko i ne seća… Vreme nijednu priču ne ostavlja nedovršenu)", napisala je Jelena uz emotivnu fotografiju na kojoj čvrsto grli koleginicu Anu.

Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastar

Podsetimo, Milutin Mrkonjić preminuo je 27. novembra u Beogradu, na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje". U bolnici je bio od početka novembra zbog problema sa srcem. Njemu je ugrađen pejsmejker ali mu se stanje u jednom trenutku naglo pogoršalo. Lekari su dali sve od sebe da mu spasu život, ali nažalost bezuspešno. Ana Bekuta ne može da se pomiri sa gubitkom partnera, a na jučerašnjoj sahrani jedva je stajala na nogama dok su se suze neprestano slivale niz lice.