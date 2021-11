ŽELJKO JE NAPRAVIO VELIKU GREŠKU, EVO ZAŠTO "LANE MOJE" NIJE POBEDNIK EVROVIZIJE: Menadžer otkrio tajnu posle 17 godina!

Menadžer Saša Mirković otkrio je i da je upozorio Željka Joksimovića da to ne radi

Izvor: Youtube/ Eurovision Song Contest

Pre 17 godina Srbija je bila drugoplasirana na Eurosongu s numerom "Lane moje" Željka Joksimovića.

Pobeda mu je izmakla za par poena, a odnela ju je Ukrajinka Ruslana s pesmom "Wild dance". Sada producent i menadžer Saša Mirković, otkriva tajnu zbog zbog čega Joksimović tada nije osvojio prvo mesto.

Mirković kaže "krivac je isključivo sam Željko".

"Nije tajna da sam 2004. godine bio sa Joksimovićem u Istanbulu što on ističe često. Željko nije osvojio Evrosong samo iz jednog razloga, zato što je dozvolio da dođe sa Ruslanom u pratnji na naše završno veče. Samo iz tog razloga, to su ta dva poena koja smo izgubili. Mi smo napravili feštu u Istanbulu, doveli smo i trubače iz Vranja, bili smo najveći favoriti pored Ruslane. Tu se mešala i politika. Zamolio sam Željka da ne dovodi nikoga od Ukrajinaca, tu je on napravio grešku. Da nije to uradio, uzeli bismo pobedu", ispričao je Mirković gostujući u emisiji na jednoj televiziji.

Poslušajte numeru "Lane moje":

Lane moje Izvor: Youtube/ Eurovision Song Contest

I, pogledajte kako sada izgleda pobednica Ruslana: