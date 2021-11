AKO JOJ DEJAN OPROSTI, I JA ĆU! Dalilin otac o pričama da se ODRIČE ĆERKE - prvi put otkrio šta misli o RAZVODU!

Huso Mujić, otac Dalile Dragojević progovorio o ćerkinom razvodu.

Izvor: Youtube/printscreen/Zadruga Official/Tarzan

Otac Dalile Dragojević, Huso Mujić, teško je podnio saznanje da mu je ćerka javno ostavila muža Dejana posle javne preljube s Filipom Carem, ali i njihov zvaničan razvod.

Kako je starlet Maja Marinković dodatno "začinila" situaciju u Zadruzi - smuvala se sa Carem i navela da joj je Dalilin otac poručio da čuva Dejana, Huso je odlučio da reaguje i progovori o svemu.

"Ko je njoj rekao da sam joj ja poručio da čuva Dejana? Ja je jesam pozdravio preko novinarke, ali nisam se čuo sa njom. Rekao sam joj da čuva Cara, a ispalo je da čuva Dejana. Neka ona čuva Cara, a Dejan će lako valjda isplivati. Ja sam rekao, a oni okrenu priču. Samo me zovu, ja neću da dajem izjave i da pravim samo još gore. Pišu svašta, a ja nemam pojma ni o čemu, imam svoje muke. Neću da se kompromitujem još gore kod naroda... Ne volim ja to, džaba što pričaju da sam dobar čovjek, ja to ne volim, iznutra me pojede. Dešava se i gorih stvari, ja to znam. Ako Bog da izdići će se i ona iz ove situacije", priča Dalilin otac.

Izvor: Youtube/Printscreen/HYPE TV/Zadruga Official

Pričalo se i da je Huso odlučio da se odrekne ćerke zbog njenog ponašanja u rijalitiju, na šta je ovom prilikom dao svoj komentar:

"Ja se nadam najboljem. Da se odreknem Dalile? Pa neću se odreći, ja sam rekao da ako joj Dejan oprosti i ja ću. A ako joj Dejan ne oprosti, ostaje tako kako on bude rekao. Tu se vrti mnogo stvari. Niko nije u pravu. Mojoj porodici je žao i Dejana i Dalile, tužno i jadno reagujemo svi. Dalila je duša bila, prva liga, sve je bilo okej. Ovako nešto niko nije očekivao, niti smo razmišljali o tome. Bitno mi je samo da se Dejan izvuče iz ovoga, da nešto ne uradi. Neka je njoj teže, ona je sama kriva, a on je čovjek nedužan", zaključio je Huso.