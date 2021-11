BIĆU NAJBOLJI DEDA NA SVETU! Topalko progovorio o unučetu, pa otkrio šta misli o zetu - Ne gledam ga kao HELENINOG MUŽA!

Milan Topalović o ćerki i zetu.

Helena Topalović, udala se u tajnosti za partnera Dragana Aleksića, kog je javnosti prikazao njen otac Milan Topalović Topalko kada je porodičnu fotografiju sa njihove slave objavio na svom Instagramu.

Sada je za domaće medije pevač otkrio i kako se oseća nakon ćerkine udaje, te priznao da priželjkuje unuče.

"Ja ne znam. To je božija volja. Ako se misli da je trudna nije trudna. Ja sam se isplakao sedam dana pre nego što su se oni venčali, da ne bih taj dan. Velika je to sreća. Normalno je da smo u dobrim odnosima. Bilo je zanimljivo to kada sam išao kod njih na slavu, ja vozim i idem kod ćerke na slavu, kao neki deda. Naravno da sebe mogu da zamislim u ulozi dede. Ja ću biti najbolji deda na svetu. Priželjkujem unučiće, ali oni odlučuju o tome", iskren je bio.

Milan Topalović

Ovom prilikom istakao je da je sa zetom u fenomenalnim odnosima i otkriva da je unapred upozorio zeta da njegova ćerka nije baš dobra domaćica.

"Ja Gagu stvarno volim, on je čovek po osobinama kao da sam ga je napravio, više liči na mene nego Helena, naravno da ću ga voleti. On može sa Helenom i da nema neki odnos, ali sa mnom će imati, jer ja njega gledam kao čoveka, a ne samo kao supruga svoje ćerke", objasnio je, pa nastavio:

"Ja sam njemu lepo rekao da ona ne zna u kući da sprema ništa, pitu i ta testa, to može samo u pekari da kupi. Međutim, ona me je demantovala odmah posle toga. Ona je zvala babu da joj da recept i sama ga napravila", dodao je Topalko.

