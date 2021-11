VLADA SE OGLASIO POSLE 6 GODINA: Progovorio o priči da je POBEGAO iz Srbije zbog nasilja nad devojkom, evo šta sad radi

Vladimir Stanojević prvi put o Ani Mariji Žujović i svom odlasku u Ameriku.

Vladimir Stanojević se pre šest godina povukao iz javnog sveta, kada ga je tadašnja devojka Ana Marija Žujović prijavila za nasilje.

Ona je tada u javnost izašla sa povredama, odnosno dva naprsnuća sinusne i jagodične kosti, a slučaj ni danas nije završen. Stanojević je nakon skandala otišao u Ameriku gde i danas živi, a sada se nakon svega prvi put oglasio za medije.

Stanojević je nakon šest godina komentarisao sam slučaj, priče da je pobegao za Ameriku, ali i otkrio da li se čuo sa bivšom devojkom.

"Slučaj postoji i čeka se završetak mog procesa za dobijanje američkih papira da bih došao i to rešio. Sve ostalo što se dodaje na to, poput navodnih poternica, hapšenja na aerodromu, deo je novinarskog posla i s jedne strane to i razumem, bio sam u tom poslu. Ako to prodaje novine ili će dobiti par klikova više ako objave takve stvari, umesto istine, okej, neka ih. Zato se i ne oglašavam po tom pitanju, doći ću i onda ćemo sve pravno rešiti. Mislim da sam prva osoba na svetu koja je 'pobegla' posle godinu i po dana od nekog incidenta. Naravno da je to glupost, ali priznaćeš da to mnogo ekskluzivnije zvuči od 'Otišao u Ameriku na odmor, ali našao odličan posao, odlučio da ostane i čeka da dobije papire da bi se vratio'. Imigracioni proces je malo duži sada nego ranije, ali sam pri kraju. Tako da se vidimo uskoro u Srbiji, ako Bog da", započeo je.

Vladimir je istakao da je njegov pravi razlog odlaska iz Srbije "privatne prirode", ali da se tamo zadržio zbog dobrog posla, a sada i braka u koji je nedavno uplovio.

"Razlog odlaska je bio privatne prirode, ali razlog za ostanak je privatne i poslovne prirode. U Americi imam prijatelja koji u Las Vegasu živi sa svojom devojkom već duže vreme. Pozivao me je da dođem na odmor još nekoliko godina unazad. Bio sam tada prezauzet, ali sam uvek to imao kao otvorenu opciju, jer me je Amerika oduvek privlačila i želeo sam da dođem, da se odmorim, upoznam zemlju, usavršim jezik i ko zna, možda i ostanem da radim i živim ovde. Tako je na kraju i bilo. Ja razumem i zašto me to pitaš i tačno je da su se mnoga dešavanja podudarila sa mojim odlaskom, ali to je cela istina. I ne kajem se, sjajno sam se snašao i u svim aspektima mnogo bolje i kvalitetnije živim ovde", tvrdi on.

Sa bivšom devojkom je, kako kaže, svaki kontakt prekinuo još dok je bio u Srbiji.

"Ne, nismo se čuli. Prekinuli smo svaki kontakt još u Srbiji. Nema tu nesuglasica, tu je sve jasno, samo je razlika u čiju ćete priču poverovati. Iskreno, jedva čekam da sve to završim, jer se vuče već duže vreme".

Ana Marija Žujović

Bivši voditelj od svog odlaska nijednom nije posetio Srbiju, a sada je progovorio i o svojoj supruzi.

"Da, oženio sam se pre dve godine i ako dodam posao kojim se bavim, to su dve najbolje odluke koje sam u životu doneo. Ne pričam puno o privatnim stvarima, tj. detaljima iz privatnog života, iako je ranije svima bio 'na izvol'te'. Živimo lep, miran život, uživamo u svakom trenutku i stvaramo zajedno", rekao je.

Na pitanje da li se zbog nečega kaje, imao je jasan odgovor:

"Ne u mom, već u svačijem životu se stvari dešavaju sa razlogom. Život te uči, disciplinuje i gura napred, iako to u teškim trenucima ne deluje tako. Ja sam prilično prilagodljiv, vredan, radan i da me baciš na Mars, i tamo bih našao nešto u čemu bih bio uspešan i stvorio bih svoju sreću. I ne samo sebi, već i svima oko sebe. Čitavog života sam delio sve svoje sa ljudima oko sebe, jer jednostavno uživam u tome da vidim da su meni dragi ljudi srećni i zadovoljni i da je to tako mojom zaslugom ili nekom pomoći. A da li se kajem zbog nečega? Ne. Život svakog na kraju postavi na mesto gde zaslužuje da bude", zaključio je.