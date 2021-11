TREBA DA ME DRŽI KAO IKONU NE ZIDU, SRAM JE BILO! Ša pobesneo zbog Tare - pretila da će ZAKLATI sve jer su mu dali psa

Reper Nenad Aleksić Ša reagovao na sinoćnjo divljanje Tare Simov

Izvor: Instagram/ nenadaleksicsha

Učesnica Zadruge Tara Simov pobesnela je sinoć tokom emisije jer je saznala da je njen pas April, kojeg je kupila dok je bila u vezi sa Nenadom Aleksićem Ša, sada kod repera.Tara je ljubimca ostavila na čuvanje prijateljima, ali je štene završilo kod bivšeg, zbog čega je Simova urlala da će "poklati sve jedno po jedno".

Ša se sada oglasio i rekao "sram je bilo".

Iz nekog razloga štene je sada kod bivšeg, zbog čega je Tara počela da urla.

"Ispratio sam Tarino ponašanje, ono je nemoguće da se ne isprati. Sram je bilo. Ja njoj nisam oteo psa, napolju sam ja brinuo o tom psu i ona to dobro zna. Vodio sam kod veterinara, kupovao hranu, šetao... sve sam ja radio! Ona zbog nekog svog glupog inata nije želela psa da ostavi meni, već ga je ostavila nekom kretenu koji je psa odveo u odgajivačnicu. Kada sam to saznao, otišao sam po psa kojeg sam ja kupio i odveo ga kod sebe da bude u normalnim uslovima dok je ona u rijalitiju. Ne znam otkud ta averzija prema meni, treba da me drži kao ikonu na zidu i zahvaljuje mi se. Mogu joj reći jedno veliko sram je bilo", rekao je Ša.

Pogledajte Tarin nervni slom od sinoć: